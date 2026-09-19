Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πρέπει να παραμείνει προσεκτική απέναντι στους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, αλλά δεν πρέπει να προχωρήσει σε βιαστικές κινήσεις, δήλωσε ο Διοικητής της ΤτΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιάννης Στουρνάρας.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg στο Δουβλίνο, όπου συμμετέχει σε συνάντηση Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι αποτελεί «καλή είδηση» το γεγονός πως μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό, όπως μέσω αυξήσεων στους μισθούς. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί.

«Βλέπουμε μια αλληλουχία σοκ από την πλευρά της προσφοράς και δεν μπορούμε απλώς να τα αγνοήσουμε. Παράλληλα, υπάρχει και ένας ισχυρός παράγοντας ζήτησης λόγω της δημοσιονομικής επέκτασης και της έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε. «Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση», πρόσθεσε.

Η ΕΚΤ ζυγίζει νέα αύξηση επιτοκίων

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ, οι οποίοι έχουν ήδη αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, εξετάζουν τα επόμενα βήματά τους, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από το επίπεδο του 3%, ενώ ο στόχος της κεντρικής τράπεζας είναι το 2%.

Ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούν ότι η ανθεκτική πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας αφήνει περιθώρια για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Άλλοι, ωστόσο, εκφράζουν ανησυχίες ότι η ανάπτυξη μπορεί να μην αντέξει μια νέα περίοδο αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής.

Με περισσότερο από έναν μήνα να απομένει μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ, ο κ. Στουρνάρας έδειξε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση, επισημαίνοντας ότι οι νέες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας θα αποτελέσουν βασικό οδηγό.

«Εάν υπάρξει έξαρση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο ή αύξηση του ενεργειακού κόστους που θα μας οδηγήσει βαθιά στο δυσμενές σενάριο, μια αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε.

«Αλλά εάν υπάρχει αμφιβολία, δεν θα κάνουμε τίποτα και θα περιμένουμε τον επόμενο κύκλο προβλέψεων. Δεν υπάρχει ανάγκη να βιαστούμε», πρόσθεσε.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο επίκεντρο των αποφάσεων

Η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έχει επισημάνει ότι οι αυξήσεις στις ενεργειακές αγορές δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε αυξήσεις επιτοκίων. Ωστόσο, άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μιλώντας στο Δουβλίνο, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων.

Οι αγορές προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό μια τρίτη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στο επιτόκιο καταθέσεων τον επόμενο μήνα, στο 2,75%. Μετά από αυτήν, οι επενδυτές αναμένουν τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις, αν και οι οικονομολόγοι εμφανίζονται λιγότερο βέβαιοι ότι η νομισματική πολιτική θα χρειαστεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο αυστηροποίησης.

Η συμφωνία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι το οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ασταθές. «Εάν τα στοιχεία για την οικονομία δείξουν ότι η ανθεκτικότητα δεν συνεχίζεται ή ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται, αυτό θα ήταν λόγος να μην αυξήσουμε τα επιτόκια και να προχωρήσουμε σε παύση», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «εάν υπάρξει συμφωνία στη Μέση Ανατολή, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας».

Ο διοικητής της ΤτΕ σχολίασε επίσης θετικά την πρόσφατη αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve, σημειώνοντας ότι ενισχύει την αξιοπιστία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας αλλά και συνολικά της νομισματικής πολιτικής διεθνώς, λόγω του κεντρικού ρόλου του δολαρίου.

Οι αγορές ανησυχούν για τα ομόλογα της Ευρωζώνης

Η συζήτηση για τα επόμενα βήματα της ΕΚΤ πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης. Την Παρασκευή, ένας δείκτης κινδύνου για τα γαλλικά ομόλογα ξεπέρασε το 1 ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί λόγω του υψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος και της πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία.

Για τον κ. Στουρνάρα, η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, αν και οι πολιτικές εξελίξεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

«Μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν έχουμε δει μεγάλες αναταράξεις», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να έχουν επίγνωση της ανάγκης για δημοσιονομική σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από πολιτικές που δεν ήταν επαρκώς προσεκτικές στο παρελθόν.

Διαβάστε ακόμη

Ηλεκτρική ενέργεια: Πώς η αυτοκατανάλωση φέρνει μόνιμη μόνιμη μείωση του λογαριασμού ρεύματος

Τι προβλέπει η συμφωνία του Τραμπ με τη Δανία για «μόνιμο έλεγχο ασφαλείας» των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Στα μεγάλα «σαλόνια» των διεθνών αγορών το Χρηματιστήριο της Αθήνας – Τι φέρνει η νέα εποχή

Για όλες τις υπόλοιπεςειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ