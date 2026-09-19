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Η Ελλάδα επιχειρεί να προσελκύσει hedge funds, μεγαλοεπενδυτές και διεθνείς επιχειρηματίες, χτίζοντας μια νέα εικόνα για την Αθήνα, με αιχμή το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει το παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας, αναφέρουν οι The Times.

Σε μια τεράστια έκταση στα νότια προάστια της Αθήνας, εκεί όπου μέχρι το 2001 λειτουργούσε για έξι δεκαετίες το παλιό αεροδρόμιο, ο Riviera Tower υψώνεται στα 200 μέτρα με 50 ορόφους, αλλάζοντας τον ορίζοντα της πόλης. Ο ουρανοξύστης, που θα μπορούσε να βρίσκεται στο Ντουμπάι, αποτελεί μέρος του μεγάλου παραθαλάσσιου project του Ελληνικού, το οποίο όταν ολοκληρωθεί, σχεδόν μία δεκαετία από σήμερα, θα περιλαμβάνει 9.000 κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία, εμπορικούς χώρους, ιατρικές εγκαταστάσεις, σχολεία και μαρίνα.

Οι πρώτοι κάτοικοι αναμένεται να εγκατασταθούν το επόμενο καλοκαίρι.

«Προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας τον θρίαμβο του αύριο απέναντι στο χθες», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τα εγκαίνια αθλητικού πάρκου στην περιοχή.

«Γίνεται πραγματικότητα μετά από πολλά χρόνια περιορισμών και αδράνειας», πρόσθεσε.

Από την κρίση χρέους στη νέα επενδυτική εικόνα

Το Ελληνικό, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της εντυπωσιακής μετάβασης της Ελλάδας μέσα σε μία δεκαετία: από τον «ασθενή της Ευρώπης» σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, με δημοσιονομικά πλεονάσματα και συνεχή μείωση του χρέους, έχει αλλάξει την εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η Αθήνα χρησιμοποιεί μια σειρά από στοχευμένα φορολογικά κίνητρα προκειμένου να προσελκύσει στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, επενδυτές και μεγάλες εταιρείες, επιχειρώντας να ακολουθήσει την πορεία πόλεων όπως το Μιλάνο ή ακόμη και το Ντουμπάι.

With seafront towers and tax breaks, Athens may be the new Dubai https://t.co/sXNX1Nrr0b — The Times and Sunday Times (@thetimes) September 19, 2026

Η μετακίνηση του Κρις Ρόκος και το ενδιαφέρον των hedge funds

Οι πληροφορίες ότι ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Κρις Ρόκος σχεδιάζει να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα αποτέλεσαν σημαντική ένδειξη του νέου ενδιαφέροντος.

Ο Ρόκος, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία, με περιουσία περίπου 4 δισ. δολάρια σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, φέρεται να εξετάζει τη δημιουργία παρουσίας της εταιρείας του Rokos Capital Management (RCM) στην Αθήνα.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την είδηση ότι η Millennium Management, αμερικανικό hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 90 δισ. δολαρίων, προετοιμάζει επίσης την εγκατάστασή του στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να βρεθεί στο Λονδίνο, όπου η παρουσία του έχει τροφοδοτήσει εκτιμήσεις ότι η Ελλάδα επιδιώκει να προσελκύσει περισσότερα πρόσωπα υψηλής περιουσίας, ειδικά από τον χώρο των hedge funds.

Τα φορολογικά κίνητρα που φέρνουν πλούσιους στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει θεσπίσει ειδικά φορολογικά καθεστώτα για την προσέλκυση επενδυτών και στελεχών. Με βάση τους νέους κανόνες, οι επαγγελματίες επενδύσεων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μπορούν να φορολογούνται με μόλις 5% στο carried interest, δηλαδή στο μερίδιο κερδών που λαμβάνουν ως αμοιβή επίδοσης.

Για την ένταξη στο καθεστώς απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η ελληνική εταιρική οντότητα που σχετίζεται με τη δραστηριότητα να πραγματοποιεί δαπάνες τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως στην Ελλάδα.

Παράλληλα, από το 2020, οι αλλοδαποί συνταξιούχοι που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν από ενιαίο φορολογικό συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος από το εξωτερικό για έως 15 χρόνια.

Σε ισχύ παραμένει και το πρόγραμμα Golden Visa, που παρέχει άδεια διαμονής σε πολίτες εκτός ΕΕ οι οποίοι επενδύουν σε ακίνητα ποσά από 250.000 έως 800.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το είδος της επένδυσης.

Το Ελληνικό ως νέα βάση για διεθνείς αγοραστές

Η αγορά κατοικίας στο Ελληνικό αντανακλά το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον εμπορικό διευθυντή του οικιστικού τμήματος του έργου, Ανδρέα Καμπανέλλα, περίπου 50% των αγοραστών είναι Έλληνες, 20% η ελληνική διασπορά και 30% διεθνείς αγοραστές.

Οι Βρετανοί αγοραστές, συχνά οικογένειες με παιδιά, προέρχονται κυρίως από τον χρηματοοικονομικό κλάδο ή αναζητούν έναν τόπο όπου μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως.

«Υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται για φορολογικούς λόγους. Αρχικά εξετάζουν την Ισπανία, την Πορτογαλία ή την Ιταλία και στη συνέχεια την Ελλάδα. Το πρώτο πράγμα που εμφανίζεται είναι το Ελληνικό», ανέφερε.

Η Αθήνα πιο ελκυστική από ποτέ μετά την κρίση

Η εικόνα της πρωτεύουσας έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Ο Ίαν Λέσερ, ειδικός για την Ελλάδα στο German Marshall Fund, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα από τη δεκαετία του 1980, σημείωσε ότι η κρίση είχε αφήσει εμφανές αποτύπωμα στην πόλη. «Υπήρχαν άδεια καταστήματα, εγκαταλειμμένοι χώροι και μια γενικότερη αίσθηση παρακμής», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, η ανάπτυξη επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια, με συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας να παρουσιάζουν πολύ ισχυρές επιδόσεις.

Η εταιρεία Henley & Partners, που ειδικεύεται στον σχεδιασμό διαμονής και υπηκοότητας για εύπορους πελάτες, αναφέρει ότι το ενδιαφέρον για μετακόμιση στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας τη χώρα τη δεύτερη δημοφιλέστερη επιλογή.

Σημαντικό μέρος της αύξησης προέρχεται από Τούρκους πολίτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των αιτήσεων για Golden Visa.

«Η Ελλάδα ανταγωνίζεται πλέον όλο και περισσότερο για την προσοχή των ίδιων διεθνώς κινητικών οικογενειών που εξετάζουν προορισμούς όπως το Μιλάνο και το Ντουμπάι», δήλωσε ο Μάριο Ραφαέλ, διευθυντικό στέλεχος της Henley & Partners.

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