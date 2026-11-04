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Καλύτερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν η εικόνα της αμερικανικής αγοράς εργασίας τον Οκτώβριο, καθώς οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα δημιούργησαν 86.000 νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ADP.

Η επίδοση ξεπέρασε την πρόβλεψη των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones για 75.000 νέες θέσεις, ενώ παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, για τον οποίο τα στοιχεία αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, επίσης στις 86.000 θέσεις.

Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα παρουσιάζει ενδείξεις σταθεροποίησης, με τις προσλήψεις να κατανέμονται σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας, αν και οι υπηρεσίες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μοχλό δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν το εμπόριο, οι μεταφορές και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, με 39.000 νέες θέσεις εργασίας. Ακολούθησαν η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας, με 28.000 θέσεις, και ο κλάδος αναψυχής και φιλοξενίας, με 19.000.

Θετική ήταν η συμβολή των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, όπου δημιουργήθηκαν 15.000 θέσεις εργασίας, των κατασκευών με 13.000, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών με 10.000.

Ωστόσο, οι αυξήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από απώλειες σε άλλους τομείς. Οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες κατέγραψαν μείωση 27.000 θέσεων εργασίας, ενώ στους φυσικούς πόρους και την εξόρυξη χάθηκαν 8.000 θέσεις.

Ο κλάδος των υπηρεσιών πληροφορίας, ο οποίος ενδέχεται να επηρεάζεται από τις ανακατατάξεις που προκαλεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, εμφάνισε επίσης μείωση της απασχόλησης κατά 2.000 θέσεις.

Επιτάχυνση των αποδοχών για όσους αλλάζουν εργασία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τις αμοιβές, καθώς οι εργαζόμενοι που μετακινήθηκαν σε νέο εργοδότη κατέγραψαν σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με εκείνους που παρέμειναν στην ίδια θέση.

Συγκεκριμένα, οι βασικές αποδοχές όσων άλλαξαν εργασία αυξήθηκαν κατά 4,8% σε ετήσια βάση, ενώ για τους εργαζομένους που παρέμειναν στον ίδιο εργοδότη η αντίστοιχη αύξηση περιορίστηκε στο 3%.

Στο σύνολο των εργαζομένων, οι βασικές αποδοχές ενισχύθηκαν κατά 3,2%, ενώ οι συνολικές μεικτές αποδοχές κατέγραψαν ετήσια αύξηση 4,7%.

Η επικεφαλής οικονομολόγος της ADP, Νέλα Ρίτσαρντσον, επισήμανε ότι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών προχώρησαν σε προσλήψεις τον προηγούμενο μήνα. Όπως εξήγησε, οι εργαζόμενοι που άλλαξαν εργοδότη φαίνεται ότι προσελκύστηκαν όχι μόνο από υψηλότερους βασικούς μισθούς, αλλά και από μπόνους, υπερωρίες και περισσότερες ώρες εργασίας.

«Συνολικά, η αύξηση των αποδοχών αυτών των εργαζομένων έφτασε στον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο του 2024», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εικόνα αυτή συμβαδίζει με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη το αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των εργαζομένων που αποχώρησαν οικειοθελώς από τις θέσεις τους αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025, εξέλιξη που αποτελεί ένδειξη αυξημένης κινητικότητας στην αγορά εργασίας.

Προσλήψεις από μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Η αύξηση της απασχόλησης καταγράφηκε σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Οι μεσαίες επιχειρήσεις, με προσωπικό από 50 έως 499 εργαζομένους, δημιούργησαν 33.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις πρόσθεσαν 28.000 θέσεις.

Από την πλευρά τους, οι μεγάλες επιχειρήσεις αύξησαν το προσωπικό τους κατά 24.000 εργαζομένους.

Τα στοιχεία της ADP δημοσιοποιούνται δύο ημέρες πριν από την επίσημη έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls), η οποία αναμένεται την Παρασκευή.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Dow Jones, οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η επίσημη έκθεση θα δείξει 59.000 νέες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, έναντι της περιορισμένης αύξησης κατά 29.000 θέσεις τον Σεπτέμβριο.