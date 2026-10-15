ΗΠΑ: Άλμα 1,3% στις τιμές παραγωγού τον Σεπτέμβριο – Η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από το 2022

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Ισχυρή επιτάχυνση κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 1,3% σε μηνιαία βάση, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τεσσεράμισι ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Μάρτιο του 2022, όταν ο δείκτης είχε ενισχυθεί κατά 1,7%, αποτυπώνοντας τη σημαντική επιτάχυνση των ανατιμήσεων σε επίπεδο παραγωγού.

Η άνοδος του Σεπτεμβρίου ήταν αισθητά ισχυρότερη σε σύγκριση με τους προηγούμενους δύο μήνες. Ειδικότερα, ο δείκτης είχε αυξηθεί κατά 0,5% τον Αύγουστο και κατά 0,2% τον Ιούλιο, με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα σε ετήσια βάση, καθώς οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 6,3% το δωδεκάμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ο αντίστοιχος δείκτης είχε καταγράψει αύξηση 6,4%.

Καθοριστική συμβολή στην άνοδο του συνολικού δείκτη είχαν οι τιμές των αγαθών τελικής ζήτησης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,6% τον Σεπτέμβριο.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές των υπηρεσιών τελικής ζήτησης, καταγράφοντας αύξηση 0,8% σε μηνιαία βάση.

Ανοδική πορεία ακολούθησε και ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού που εξαιρεί τα τρόφιμα, την ενέργεια και τις εμπορικές υπηρεσίες, ο οποίος θεωρείται χρήσιμο μέτρο για την αποτύπωση των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων. Ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο, έναντι ανόδου 0,3% τον Αύγουστο.

Σε ετήσια βάση, η αύξησή του διαμορφώθηκε στο 5%, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις στις τιμές παραγωγού παραμένουν σημαντικές ακόμη και όταν εξαιρούνται ορισμένες από τις πιο ευμετάβλητες κατηγορίες.