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Ισχυρότερη ανάπτυξη παρουσίασε η αμερικανική οικονομία το τρίτο τρίμηνο του 2026, καθώς η αύξηση των επενδύσεων, της καταναλωτικής δαπάνης και των κρατικών δαπανών αντιστάθμισε τις πιέσεις από το εξωτερικό εμπόριο.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ (BEA), το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 3,4% κατά την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου, έναντι 2,2% το δεύτερο τρίμηνο.

Βασικοί παράγοντες της ανάπτυξης ήταν η ενίσχυση των επενδύσεων, της ιδιωτικής κατανάλωσης και των δημόσιων δαπανών. Αντίθετα, οι εξαγωγές μειώθηκαν, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν, περιορίζοντας τη συνολική επίδοση του ΑΕΠ.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση της αύξησης των τιμών σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης τιμών των συνολικών εγχώριων αγορών αυξήθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 3%, έναντι 5,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) ενισχύθηκε κατά 2,1% σε ετησιοποιημένη τριμηνιαία βάση, από 5% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο δομικός PCE, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 2,5%, έναντι 3,3%.

Ωστόσο, η εικόνα του Σεπτεμβρίου υπογραμμίζει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν έχουν εξαλειφθεί. Ειδικότερα, ο δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 0,5% σε μηνιαία βάση και κατά 3,6% σε ετήσια, ενώ ο δομικός δείκτης σημείωσε άνοδο 0,3% σε σχέση με τον Αύγουστο και 3,1% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη Federal Reserve, καθώς ο δείκτης PCE αποτελεί βασικό μέτρο αξιολόγησης του πληθωρισμού από την αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Την ίδια στιγμή, το προσωπικό εισόδημα των Αμερικανών αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 54,5 δισ. δολάρια ή 0,2%, ενώ το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα ενισχύθηκε κατά 52,7 δισ. δολάρια, επίσης κατά 0,2%.

Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 113,1 δισ. δολάρια ή 0,5%, εξέλιξη που αποτυπώνει την αύξηση των ονομαστικών δαπανών των νοικοκυριών.

Ωστόσο, μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, η πραγματική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε μόλις κατά 2,6 δισ. δολάρια, δηλαδή λιγότερο από 0,1% σε μηνιαία βάση.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των ονομαστικών καταναλωτικών δαπανών τον Σεπτέμβριο συνδέθηκε με τις υψηλότερες τιμές και όχι με ουσιαστική αύξηση του όγκου κατανάλωσης.

Οι συνολικές προσωπικές εκροές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι καταναλωτικές δαπάνες, οι πληρωμές προσωπικών τόκων και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις, αυξήθηκαν κατά 113 δισ. δολάρια.

Τέλος, η προσωπική αποταμίευση διαμορφώθηκε στα 911,1 δισ. δολάρια, με το ποσοστό αποταμίευσης να ανέρχεται στο 3,8% του διαθέσιμου εισοδήματος.