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Οι οδηγοί στις ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιμαστούν για υψηλότερες τιμές βενζίνης σε περίπτωση που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η οποία προειδοποιεί ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε «σημαντικές επιπτώσεις» στην αγορά καυσίμων.

Σύμφωνα με ανάλυση της επενδυτικής τράπεζας, μια απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου κίνησης θα μπορούσε να προκαλέσει ένα παράδοξο αποτέλεσμα: αντί να μειώσει συνολικά το ενεργειακό κόστος, να οδηγήσει σε άνοδο της τιμής της βενζίνης.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Morgan Stanley, με επικεφαλής τον Μάρτιν Ρατς, η διακοπή των εξαγωγών θα γέμιζε γρήγορα τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ, πιθανότατα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αυτό θα ανάγκαζε τα διυλιστήρια να περιορίσουν τη λειτουργία τους, μειώνοντας παράλληλα την παραγωγή βενζίνης και πιέζοντας ανοδικά τις τιμές.

Ρεκόρ στις τιμές ντίζελ στις ΗΠΑ

Το ντίζελ, βασικό καύσιμο για τις μεταφορές, τη γεωργία και τις κατασκευές, έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο φέτος λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν αλλά και τη σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας.

Η μέση λιανική τιμή ντίζελ στις ΗΠΑ έφθασε τη Δευτέρα σε ιστορικό υψηλό, στα 6,528 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων (AAA). Στα τέλη Φεβρουαρίου, πριν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, η τιμή βρισκόταν περίπου στα 3,76 δολάρια ανά γαλόνι.

Η εκτίναξη των τιμών έχει προκαλέσει πιέσεις από Αμερικανούς νομοθέτες για περιορισμό των εξαγωγών, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι έχει ενθαρρύνει τους συμβούλους του να στηρίξουν ένα τέτοιο μέτρο.

Πιθανή μείωση διύλισης κατά 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα

Η Morgan Stanley σημειώνει ότι μια πλήρης απαγόρευση εξαγωγών, αν και δεν αποτελεί το βασικό της σενάριο, θα ανάγκαζε τα αμερικανικά διυλιστήρια να μειώσουν την παραγωγή τους κατά περίπου 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Ακόμη και αν τα διυλιστήρια προσαρμόσουν τη λειτουργία τους ώστε να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή βενζίνης, η διαθέσιμη ποσότητα στην αγορά θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου 650.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές ντίζελ στις ΗΠΑ θα υποχωρούσαν, ενώ στις διεθνείς αγορές θα αυξάνονταν, με την Ευρώπη να θεωρείται η περιοχή που θα επηρεαστεί περισσότερο.

Η Ουάσινγκτον εξετάζει εναλλακτικά μέτρα

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, έχει ενημερώσει στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας να προετοιμαστούν για πιθανούς περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Ωστόσο, δημοσίως έχει αναφερθεί περισσότερο σε μια εθελοντική προσέγγιση, μέσω της συνεργασίας με τα διυλιστήρια, αντί για μια άμεση κυβερνητική απαγόρευση.

«Μια απλή απαγόρευση εξαγωγών θα είχε σημαντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης πιθανής αύξησης στις τιμές της βενζίνης», σημείωσαν οι αναλυτές της Morgan Stanley, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει διαφορετικά σενάρια.

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