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«Πρόσφατα πάλι με πήραν τηλέφωνο να μου πουν για μια εταιρεία στην Αμερική, που πουλάει ”Greek frozen yoghurt” και είναι ισπανική και κανένας κυβερνητικός φορέας δεν κάνει τίποτα». Το παράδειγμα αυτό, που έδωσε στο ετήσιο συνέδριο του ΠΣΕ, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ, Χρήστος Αποστολόπουλος, αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τον παραλογισμό και τη μεγάλη αδικία, που περιβάλλει το ελληνικό γιαούρτι: ένα προιον με ραγδαία αύξηση εξαγωγών, που όμως-το πραγματικά αυθεντικό προϊόν- αντιστοιχεί μόλις στο 6% της συνολικότερης αγοράς, που παγκοσμίως αποκαλούν «Greek yoghurt» ή «Greek style».

Εν ολίγοις, μόλις το 6% των προϊόντων που πωλούνται διεθνώς ως «Greek yogurt» παράγεται πραγματικά στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 94% αφορά απομιμήσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Αποστολόπουλος, «μιλάμε για “γιαούρτια μαϊμού”, που παραπλανούν τους καταναλωτές και ζημιώνουν το εγχώριο προϊόν».

H ιστορία φυσικά δεν είναι νέα. Καθώς το ελληνικό προϊόν δεν έχει κατοχυρωθεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ, μεγάλες πολυεθνικές αλλά και μικρότερες εταιρείες έχουν χτίσει περιουσίες καπηλευόμενες την ονομασία «ελληνικό γιαούρτι» ή «greek style yoghurt».

Το βασικό βέβαια επιχείρημα της ελληνικής πλευράς, είναι πως το «ελληνικό γιαούρτι» δεν είναι απλώς μια εμπορική ονομασία, μια συνταγή ή ένα brand, αλλά περιγράφει την προέλευση του προϊόντος. Το ελληνικό, δεν συνδέεται με την τεχνοτροπία δηλαδή, αλλά με τον τόπο παραγωγής.

Μια παγκόσμια αγορά πολλών δισ.

Μαίανδροι, γαλανόλευκα χρώματα, Σαντορίνη και Παρθενώνας, είναι μόλις μερικά από τα σχέδια που στολίζουν τα κεσεδάκια διεθνών brands, θυμίζοντας ”κάτι από Ελλάδα”, όμως το προϊόν μέσα στο κεσεδάκι καμία σχέση δεν έχει με το αυθεντικό ελληνικό προϊόν.

Η λαχτάρα βέβαια για ελληνικό γιαούρτι δεν σβήνει ούτε στο ελάχιστο. Με την ξεχωριστή του γεύση και υφή, τις θρεπτικές του ιδιότητες και την υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, έχει καταφέρει να μπει σε εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο. H στροφή προς την υγιεινή διατροφή, τα πρότυπα που προβάλλονται μέσω social media, viral συνταγές όπως το japanese cheesecake (γιαούρτι με μπισκότα lotus), στρέφουν ακόμα περισσότερους προς το ελληνικό γιαούρτι. Όμως το αν το κεσεδάκι που θα επιλέξει το χέρι του καταναλωτή θα είναι πραγματικά ελληνικό είναι εξαιρετικά αμφίβολο, σε μια ανεξέλεγκτη αγορά, όπου ο καθένας χρησιμοποιεί τους όρους «ελληνικό» και «greek style», παραπλανώντας το κοινό.

Για το αυθεντικό ελληνικό προϊόν, την τελευταία τριετία οι εξαγωγές πραγματοποίησαν άλμα 110% ενώ τον τελευταίο χρόνο 38%, με βάση τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έως και το 2030 η αύξηση των πωλήσεων του original ελληνικού γιαουρτιού στο εξωτερικό θα κινείται κατά μέσο όρο κοντά στο 40%, ενώ η παγκόσμια κατανάλωση γιαουρτιού αυξάνεται επίσης με ταχύτατους ρυθμούς πάνω από 45% ετησίως.

Η δε παγκόσμια αγορά «ελληνικού γιαουρτιού», υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 35-39 δισ. δολάρια.

«Ένα κομμάτι στην διεκδίκηση στην αγορά του εξωτερικού είναι να σταματήσουμε όλους αυτούς που μιμούνται παράνομα ένα προϊόν», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ.

Βέβαια, οι προσπάθειες του συνδέσμου, που όπως θα εξηγηθεί και παρακάτω ενισχύονται, προς το παρόν δεν επαρκούν για να σταματήσουν να ξεπετάγονται συνεχώς νέες εταιρείες ή να ισχυροποιούνται ήδη υπάρχουσες.

Η ισπανική MYKA Greek Frozen Yogurt, που ιδρύθηκε το 2023 στη Μαδρίτη, πλέον εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ, σερβίροντας στους Αμερικανούς… «ελληνικό παγωμένο γιαούρτι». Στα κυπελάκια της μάλιστα, έχει ένα παραδοσιακό μπλε και λευκό κυκλαδίτικο τοπίο με σπιτάκια και εκκλησίες. Δεν περιορίζεται βέβαια μόνο στην Ισπανία και στις ΗΠΑ, αφού τα καταστήματά της ανέρχονται σε 55 σε 17 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι εικόνες βέβαια στα social media, όπου Αμερικανοί κάνουν ουρές για να δοκιμάσουν το προϊόν είναι χαρακτηριστικές.



Πολύ πριν την MYKA, ιδρυθείσα το 1981, η αμερικανική αλυσίδα TCBY αυτοπαρουσιάζεται ως εκείνη που καθιέρωσε το greek frozen yoghurt στις ΗΠΑ.

Έπειτα, ακολουθούν ακόμα πιο γνωστές περιπτώσεις. Η αμερικανική Chobani του δισεκατομμυριούχου Τούρκου Χαμντί Ουλουκάγια, η Danone με το Oikos και τα παραδείγματα μπορούν να συνεχιστούν με τις δεκάδες αυστραλέζικες εταιρείες που πλασάρουν δήθεν «ελληνικό γιαούρτι» σε κεσεδάκια με μαιάνδρους.

Στην αντεπίθεση η ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Δεδομένης της υφιστάμενης αδικίας, της εκρηκτικής ανόδου της ζήτησης στις διεθνείς αγορές και της εκτόξευσης της αξίας του προϊόντος, η ελληνική γαλακτοβιομηχανία έχει περάσει στην αντεπίθεση. Παρ’ ότι ο ΣΕΒΓΑΠ έχει κερδίσει νομικές μάχες, όπως εξήγησε στο συνέδριο του ΠΣΕ, ο Χρήστος Αποστολόπουλος, «δεν μπορούμε να είμαστε σε κάθε χώρα».

Καθώς οι μεμονωμένες δικαστικές προσφυγές δεν αρκούν, ο ΣΕΒΓΑΠ σε συνεργασία με καθηγητή Νομικής γαλλικού πανεπιστημίου -ειδικού στο ευρωπαϊκό δίκαιο- έχουν ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία για να κινήσουν νόμιμες διαδικασίες προς κάθε κατεύθυνση, ζητώντας άμεση θεσμική παρέμβαση από την Κομισιόν και τις ευρωπαϊκές αρχές.

«Δεν έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε σε κανέναν ότι το ελληνικό γιαούρτι είναι μοναδικό. Πρέπει όμως να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα στις ξένες αγορές», κατέληξε ο Χρήστος Αποστολόπουλος

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