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Ο κρατικός πετρελαϊκός φορέας του Ιράκ προχωρά σε ιδιαίτερα μεγάλες μειώσεις τιμών για τα συμβόλαια παράδοσης αργού πετρελαίου τον Οκτώβριο, καθώς οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές δυσκολεύουν τη διακίνηση των φορτίων.

Οι εκπτώσεις φθάνουν έως και τα 37 δολάρια ανά βαρέλι σε σχέση με τα περιφερειακά σημεία αναφοράς, σε μια προσπάθεια της Βαγδάτης να διατηρήσει τους αγοραστές και να συνεχίσει τις εξαγωγές μέσω του Περσικού Κόλπου παρά τους κινδύνους για τα πλοία.

Η γεωγραφική θέση του Ιράκ το καθιστά πιο ευάλωτο σε σχέση με άλλους παραγωγούς της περιοχής, καθώς βρίσκεται μακριά από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ δεν διαθέτει σημαντικό ιδιόκτητο στόλο δεξαμενόπλοιων.

Μεγάλες μειώσεις στις τιμές Basrah

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO προσέφερε το αργό Basrah Medium με έκπτωση 34,50 δολαρίων ανά βαρέλι και το Basrah Heavy με έκπτωση 37 δολαρίων ανά βαρέλι, ανάλογα με τον τελικό προορισμό των φορτίων.

Το έγγραφο που αφορά τις τιμές, με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου, καλύπτει φορτώσεις από την 1η έως τις 31 Οκτωβρίου.

Για τις αγορές της Ασίας, η τιμολόγηση βασίζεται στον μέσο όρο των τιμών αργού Ομάν και Ντουμπάι, ενώ για τις ευρωπαϊκές παραδόσεις χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς το Dated Brent. Οι αποστολές προς τη Βόρεια και Νότια Αμερική υπολογίζονται έναντι του Argus Sour Crude Index.

Οι εκπτώσεις του Ιράκ είναι πλέον σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, όταν παρέμεναν κάτω από τα 30 δολάρια ανά βαρέλι.

Η μάχη των παραγωγών του Κόλπου

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Περσικού Κόλπου έχει ενταθεί, καθώς οι εταιρείες αναζητούν φθηνότερες εναλλακτικές για να περιορίσουν το αυξημένο κόστος μεταφοράς.

Ο επικεφαλής της SOMO έχει αναφέρει ότι ορισμένοι αγοραστές που προηγουμένως προμηθεύονταν ιρακινό αργό στράφηκαν σε άλλους παραγωγούς, οι οποίοι προσέφεραν ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις.

Παράλληλα, οι αγοραστές πετρελαίου αντιμετωπίζουν μια νέα πρόκληση: την εκτόξευση του κόστους ναύλωσης, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας μεγάλων δεξαμενόπλοιων.

Η έλλειψη διαθέσιμων supertankers έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, καθιστώντας ορισμένες εμπορικές συναλλαγές οικονομικά ασύμφορες.

Έτσι, το Ιράκ αναγκάζεται να προσφέρει βαθύτερες εκπτώσεις ώστε να αντισταθμίσει το αυξημένο κόστος μεταφοράς και να διατηρήσει τη ροή των εξαγωγών του σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για την ενεργειακή αγορά.

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