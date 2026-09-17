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Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, ενώ οι συνεχιζόμενες αιτήσεις σημείωσαν χαμηλό άνω των δύο ετών, ενισχύοντας τις ενδείξεις σταθερότητας στην αγορά εργασίας.

Οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 10.000 στις 196.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η περίοδος αυτή περιλάμβανε την Labor Day και τα στοιχεία ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις κοντά σε αργίες, αναφέρει το Bloomberg.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων για τις νέες αιτήσεις, ένας δείκτης που βοηθά στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας, υποχώρησε στις 203.250 και σε χαμηλό πέντε εβδομάδων.

Η υποχώρηση των αρχικών αιτήσεων ενδέχεται να αντικατοπτρίζει εποχικές διακυμάνσεις που σχετίζονται με την Labor Day και την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Παρόλα αυτά, η ευρύτερη τάση υπογραμμίζει το πόσο περιορισμένες παραμένουν οι απολύσεις σε ολόκληρη την οικονομία, πέρα από ορισμένες ανακοινώσεις που συγκέντρωσαν υψηλή δημοσιότητα.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, οι οποίες αποτελούν δείκτη του αριθμού των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, μειώθηκαν στα 1,73 εκατομμύρια για την εβδομάδα που έληξε στις 5 Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2024.

Παρά τις περιορισμένες περικοπές θέσεων εργασίας, οι Αμερικανοί παραμένουν διστακτικοί στο να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους εν μέσω ανισομερούς ρυθμού προσλήψεων, ενισχύοντας το μοτίβο μιας αγοράς εργασίας χαμηλών προσλήψεων και χαμηλών απολύσεων («low-hire, low-fire»).

Χωρίς προσαρμογή για εποχικές διακυμάνσεις, οι αρχικές αιτήσεις σημείωσαν απότομη πτώση. Της υποχώρησης αυτής ηγήθηκαν οι μειώσεις στην Καλιφόρνια, το Τέξας, το Μίσιγκαν και τη Νέα Υόρκη.

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