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Με αιχμές για «κοπτοραπτική» και «διαστρέβλωση» απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στην κριτική που προκάλεσε η πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, επαναλαμβάνοντας ότι εξέφρασε προσωπική άποψη και ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος κυβερνητικός σχεδιασμός.

«Επαναλαμβάνω για ακόμη μία φορά, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της. Εξέφρασα μία καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό», είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε η πρότασή του, λέγοντας ότι παρουσιάστηκε «μισή». Όπως εξήγησε, δεν μίλησε για κατάργηση της στήριξης των ανέργων, αλλά για μετατροπή, μετά από ένα διάστημα, του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας.

«Είπα, πάντοτε ως προσωπική θέση, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Να πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία», ανέφερε.

Απέρριψε παράλληλα τις ερμηνείες περί εγκατάλειψης των ανέργων, κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση».

«Εγώ μιλούσα για επιδότηση εργασίας και δεν είπα να πετάμε κανέναν», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι και σε παλαιότερες τοποθετήσεις του είχε αναφερθεί στην ανάγκη προστασίας ειδικών κατηγοριών, όπως οι άνεργες μητέρες και οι μεγαλύτερης ηλικίας άνεργοι.

Ο Παύλος Μαρινάκης έστρεψε στη συνέχεια τα πυρά του προς την αντιπολίτευση και ειδικά προς το ΠΑΣΟΚ.

«Από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις», είπε.

«Πρέπει να μπορούμε να μιλάμε σ’ αυτή τη χώρα. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε διάλογο», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει σχετική πρόθεση στον κυβερνητικό σχεδιασμό και διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του.

«Θα συνεχίσω και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας, να συμμετέχουμε στον διάλογο χωρίς να φοβόμαστε αυτούς οι οποίοι πετάνε λάσπη», ανέφερε.

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