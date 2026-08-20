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Οριακή υποχώρηση σημείωσαν την προηγούμενη εβδομάδα οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, οι οποίες διατηρήθηκαν κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εξέλιξη που υποδηλώνει περιορισμένες απολύσεις στο σύνολο της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 6.000 στις 206.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 15 Αυγούστου. Η διάμεση πρόβλεψη των οικονομικών αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg έκανε λόγο για 210.000 αιτήσεις.

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις —δείκτης που αποτυπώνει τον συνολικό αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα— αυξήθηκαν στα 1,80 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα νεότερα δεδομένα ακολουθούν την υποχώρηση των εβδομαδιαίων αιτήσεων στις 189.000 την εβδομάδα που έληξε στις 18 Ιουλίου, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο από το 1969. Η μικρή άνοδος που ακολούθησε έκτοτε διατηρεί τις αιτήσεις σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε ιστορική βάση.

Για το τρέχον έτος, οι Αμερικανοί εργοδότες εμφανίζονται διστακτικοί τόσο στις απολύσεις όσο και στις προσλήψεις. Η κατάσταση αυτή διατηρεί την αγορά εργασίας σχετικά σταθερή για όσους διαθέτουν ήδη απασχόληση, καθιστά όμως απαιτητική την εύρεση εργασίας για όσους αναζητούν νέες ευκαιρίες.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων για τις νέες αιτήσεις, ο οποίος εξομαλύνει τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, αυξήθηκε στις 204.000 την περασμένη εβδομάδα.

Χωρίς την προσαρμογή για τις εποχικές διακυμάνσεις, οι αρχικές αιτήσεις κατέγραψαν πτώση, εξέλιξη που αντανακλά τη μείωση των αιτημάτων σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, η Νότια Καρολίνα και η Καλιφόρνια.

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