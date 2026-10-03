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Μεγάλη επιχείρηση έρευνας από αέρος και θαλάσσης βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά του Ναντάκετ, στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, για τον εντοπισμό αεροσκάφους τύπου Gulfstream G100 με έξι ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτό και το οποίο χάθηκε ενώ πετούσε από τις Βερμούδες προς τη Βοστώνη.

Όπως αναφέρει η New York Post, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχασε την επαφή με το αεροσκάφος τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, λίγο πριν αυτό φτάσει στον προορισμό του, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σήμα έρευνας και διάσωσης και να κινητοποιηθεί η αμερικανική Ακτοφυλακή.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το L.F. Wade International Airport στις Βερμούδες με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι άνθρωποι.

Boston-bound plane carrying six people goes missing after ‘losing contact’ with FAA https://t.co/Hb0VjP9hVi pic.twitter.com/qm5lIbyjJh — New York Post (@nypost) October 3, 2026

Απότομη απώλεια ύψους πριν χαθεί η επαφή

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Gulfstream βρισκόταν σε ύψος περίπου 23.500 ποδιών όταν, λίγο μετά τη 1 π.μ., άρχισε να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα.

Μέσα σε περίπου τρία λεπτά φέρεται να έφτασε στα 11.000 πόδια, ενώ το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα του σημειώθηκε λίγο πριν από την ώρα που ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στη Βοστώνη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την απώλεια επικοινωνίας με το αεροσκάφος, ούτε οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι σημειώθηκε συντριβή.

Η περιοχή των ερευνών έχει επικεντρωθεί ανοιχτά του Ναντάκετ, του νησιού που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μασαχουσέτης.

Αεροσκάφη, ελικόπτερα και πλωτά μέσα στις έρευνες

Η αμερικανική Ακτοφυλακή κινητοποίησε αμέσως εναέρια και θαλάσσια μέσα για τον εντοπισμό του αεροσκάφους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αεροσκάφη και ελικόπτερα από την Air Station Cape Cod, σωστική λέμβος από τον σταθμό Brant Point και ταχύ περιπολικό σκάφος της Ακτοφυλακής.

«Οι εναέριες και θαλάσσιες ομάδες της Ακτοφυλακής έχουν αναπτυχθεί για την αναζήτηση του αεροσκάφους», ανέφερε η υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά του Ναντάκετ.

Ιατρική πτήση από τις Βερμούδες

Το Gulfstream G100 φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως αεροσκάφος αεροδιακομιδών και να συνδεόταν με την καναδική εταιρεία Latitude Air Ambulance, η οποία πραγματοποιεί μεταφορές ασθενών που χρειάζονται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, εάν στη συγκεκριμένη πτήση μεταφερόταν ασθενής, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία ή οι ιδιότητες των έξι ανθρώπων που βρίσκονταν στο αεροσκάφος.

Το Gulfstream G100 είναι δικινητήριο επιχειρηματικό τζετ μεσαίου μεγέθους, το οποίο χρησιμοποιείται και για ειδικές αποστολές, μεταξύ των οποίων και αεροδιακομιδές.

Η FAA ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με το αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης και την Ακτοφυλακή, ενώ οι αρχές αναμένεται να δώσουν νεότερα στοιχεία μόλις υπάρξει κάποια εξέλιξη στις έρευνες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: τι συνέβη στα τελευταία λεπτά της πτήσης και γιατί η επικοινωνία με το Gulfstream διακόπηκε τόσο κοντά στον προορισμό του.

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