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Οι «εξαιρετικά υψηλές» δημοσιονομικές ελλείψεις των ΗΠΑ και η συνεχιζόμενη αύξηση του δημόσιου χρέους καθιστούν τη χώρα ολοένα περισσότερο ευάλωτη στις μεταβολές του επενδυτικού κλίματος, προειδοποιεί η Scope Ratings.

Ο οίκος αξιολόγησης διατήρησε την Παρασκευή την πιστοληπτική αξιολόγηση των ΗΠΑ στο AA-, τρεις βαθμίδες χαμηλότερα από την ανώτατη αξιολόγηση, με σταθερές προοπτικές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πορεία συνεχούς συσσώρευσης νέου χρέους δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

«Ελλείψει σημαντικά ισχυρότερης οικονομικής ανάπτυξης ή ουσιαστικής δημοσιονομικής προσαρμογής, είτε μέσω υψηλότερων εσόδων είτε μέσω περικοπών δαπανών, η Scope αναμένει ότι η δυναμική του χρέους θα παραμείνει δυσμενής», ανέφερε ο οίκος.

Σύμφωνα με τη Scope, η συγκεκριμένη πορεία υποδεικνύει μια μη βιώσιμη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική τροχιά και αφήνει τις ΗΠΑ ολοένα περισσότερο εκτεθειμένες σε πιθανές αλλαγές του κλίματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Στο 160% του ΑΕΠ το χρέος σε μία δεκαετία

Η Scope προβλέπει ότι το αμερικανικό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξηθεί στο 160% μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ προειδοποιεί ότι το καθαρό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα φθάσει σε «εξαιρετικά υψηλό» επίπεδο έως το 2031.

Ο οίκος επισημαίνει επίσης τους κινδύνους που συνδέονται με την επικείμενη αντιπαράθεση στο Κογκρέσο για το ανώτατο όριο του χρέους, ένα ζήτημα που έχει επανειλημμένα προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές.

Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν πλέον την κορυφαία πιστοληπτική αξιολόγηση από κανέναν από τους μεγάλους διεθνείς οίκους, μετά την υποβάθμιση από τη Moody’s Ratings το 2025. Ωστόσο, η στάση της Scope παραμένει αισθητά πιο επιφυλακτική έναντι της αμερικανικής δημοσιονομικής προοπτικής.

Πιο αυστηρή η Scope από τους άλλους οίκους

Η προθυμία της Scope να προχωρεί σε υποβαθμίσεις των ΗΠΑ έρχεται σε αντίθεση με την πιο συγκρατημένη προσέγγιση άλλων μεγάλων οίκων αξιολόγησης.

Ο επικεφαλής αναλυτής κρατικών αξιολογήσεων της Fitch Ratings, για παράδειγμα, είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι μια νέα υποβάθμιση των ΗΠΑ τόσο σύντομα μετά την αντίστοιχη κίνηση του οίκου το 2023 θα ήταν «πολύ ασυνήθιστη».

Η Scope είχε υποβαθμίσει τελευταία φορά τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του αδιεξόδου για το όριο χρέους το 2025 και σήμερα αξιολογεί τη χώρα δύο βαθμίδες χαμηλότερα από τις Moody’s, Fitch και S&P Global Ratings.

Η Scope είναι ένας από τους μόλις πέντε οίκους αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση των εξασφαλίσεων και ο μοναδικός εξ αυτών με έδρα στην Ευρώπη.

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