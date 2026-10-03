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Την ώρα που όλα έδειχναν ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές είχαν ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, νέα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά αρχίζει να παίρνει και πάλι μπροστά.

Η Tesla και η Rivian ανακοίνωσαν καλύτερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων το τρίτο τρίμηνο, ενώ στελέχη των Hyundai και Ford αναφέρουν ότι οι αντιπρόσωποι ζητούν περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα για τις εκθέσεις τους. Την ίδια στιγμή, ακόμη και ορισμένα μοντέλα μικρότερου όγκου της Toyota και της Cadillac, του ομίλου General Motors, εμφανίζουν ενδείξεις ενίσχυσης της ζήτησης.

Η εικόνα παραπέμπει σε σταθεροποίηση της ζήτησης για EV μετά την έντονη αυξομείωση της περυσινής χρονιάς, όταν η αμερικανική αγορά επηρεάστηκε δραστικά από την κατάργηση των γενναιόδωρων φορολογικών κινήτρων για τους αγοραστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

«Λόγω του πολέμου, λόγω των τιμών της βενζίνης, έχουμε επίσης δει αύξηση και ανάκαμψη στις πωλήσεις ηλεκτρικών», δήλωσε ο Ράντι Πάρκερ, επικεφαλής της Hyundai στη Βόρεια Αμερική. «Όλο και περισσότεροι αντιπρόσωποι μου ζητούν πλέον ηλεκτρικά μοντέλα».

Η αγορά βρίσκει το νέο της σημείο ισορροπίας

Η νομοθεσία που προώθησαν οι Ρεπουμπλικάνοι και υπέγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατάργησε πριν από περίπου έναν χρόνο την ομοσπονδιακή φορολογική πίστωση των 7.500 δολαρίων για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να dismantle αυτό που χαρακτηρίζει «εντολή για τα EV».

Η επικείμενη κατάργηση προκάλεσε ένα σύντομο κύμα αγορών, με το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αμερικανική αγορά να φτάνει σε ιστορικό υψηλό, σχεδόν 11%, το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Η αναπόφευκτη υποχώρηση που ακολούθησε άφησε τους αντιπροσώπους με μεγάλες ποσότητες απούλητων ηλεκτρικών οχημάτων και ανάγκασε τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αναζητήσουν ποιο είναι το πραγματικό επίπεδο ζήτησης στις ΗΠΑ χωρίς τη στήριξη των επιδοτήσεων.

Αυτό το επίπεδο φαίνεται πλέον να γίνεται πιο καθαρό.

Σύμφωνα με την Cox Automotive, οι πωλήσεις ηλεκτρικών έχουν σταθεροποιηθεί κοντά στο 6% της αμερικανικής αγοράς φέτος.

Παράλληλα, οι αντιπρόσωποι έχουν μειώσει σημαντικά τα αποθέματα που είχαν συσσωρευτεί. Από περίπου 180 ημέρες αποθέματος ηλεκτρικών στις αρχές του 2026, το επίπεδο είχε υποχωρήσει στις 78 ημέρες τον Αύγουστο, περίπου στα ίδια επίπεδα με τα αποθέματα αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ακριβή, αλλά όχι πλέον εκτός αγοράς

Παρά τη βελτίωση, η αμερικανική αγορά ηλεκτρικών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα ίδια εμπόδια που υπήρχαν και πέρυσι.

Οι υποδομές φόρτισης παραμένουν ανεπαρκείς σε αρκετές περιοχές, οι τιμές αγοράς είναι υψηλές, η γκάμα των διαθέσιμων μοντέλων θεωρείται περιορισμένη, ενώ πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να ανησυχούν ότι θα ξεμείνουν από ενέργεια κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής, το γνωστό «range anxiety».

Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες εξακολουθούν να καταγράφουν χαμηλότερες πωλήσεις EV σε ετήσια βάση. Παρά τις υψηλές τιμές της βενζίνης, οι οποίες κανονικά ενισχύουν την ελκυστικότητα των ηλεκτρικών, δεν έχει ακόμη εμφανιστεί ένα νέο κύμα ζήτησης.

Αντίθετα, οι καταναλωτές στρέφονται σε μεγάλο βαθμό στα υβριδικά οχήματα, αλλά και στα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά, τα οποία μπορούν πλέον να αποκτηθούν σε τιμές αντίστοιχες με εκείνες των συμβατικών αυτοκινήτων.

Ωστόσο, τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου αφήνουν να διαφανεί μια πιθανή αλλαγή τάσης.

Η Rivian ξεπέρασε τις εκτιμήσεις

Η Rivian, η οποία διαθέτει αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα, παρέδωσε 19.248 αυτοκίνητα το τρίτο τρίμηνο, αρκετά περισσότερα από τα περίπου 17.600 που ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα αποτελέσματα πιθανότατα ενισχύθηκαν από το πρώτο πλήρες τρίμηνο παραδόσεων του νέου R2, γεγονός που οδήγησε σε «ισχυρή διαδοχική αύξηση» σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τον αναλυτή της JPMorgan Ρατζάτ Γκούπτα.

Η Rivian ελπίζει ότι το μεσαίου μεγέθους SUV θα προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό, με τιμή περίπου 50.000 δολάρια, αρκετά χαμηλότερη από εκείνη στην οποία πωλούνται συχνά τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά R1.

Η Tesla αντέχει την περσινή σύγκριση

Ακόμη πιο σημαντική είναι η επίδοση της Tesla, η οποία απέφυγε μια μεγάλη υποχώρηση σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Πέρυσι, η προσωρινή έξαρση των αγορών ενόψει της κατάργησης των φορολογικών κινήτρων είχε οδηγήσει τις πωλήσεις της Tesla σε επίπεδο-ρεκόρ, κοντά στα 500.000 οχήματα.

Με αυτή την ιδιαίτερα υψηλή βάση σύγκρισης, η Tesla πούλησε 486.532 ηλεκτρικά οχήματα το τελευταίο τρίμηνο, καταγράφοντας πτώση μόλις 2,1% και ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο των περίπου 464.000 οχημάτων που ανέμεναν οι αναλυτές.

Οι επιδόσεις Tesla και Rivian ενισχύουν την εκτίμηση ότι μπορεί να διαμορφώνεται ένα νέο κύμα ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ.

Ο Ιτάι Μιχαέλι της TD Cowen είχε προβλέψει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι η αμερικανική αγορά θα μπορούσε να αρχίσει να ανακάμπτει το 2027 ή το 2028, με τη βοήθεια νέας γενιάς οχημάτων και μοντέλων με περισσότερες δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης.

«Βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια της επερχόμενης ανάκαμψης των EV», δήλωσε ο Μιχαέλι. Εκτίμησε ότι η κάλυψη της αγοράς από ηλεκτρικά μοντέλα θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, χάρη στους υφιστάμενους κατασκευαστές.

Hyundai και Ford κρατούν χαμηλά τον πήχη

Η Hyundai είχε ήδη προσαρμόσει το μείγμα παραγωγής της, αυξάνοντας την έμφαση στα υβριδικά, καθώς η αγορά των ηλεκτρικών άρχισε να επιβραδύνεται.

Παρά το γεγονός ότι οι αντιπρόσωποι ζητούν πλέον περισσότερα ηλεκτρικά, η εταιρεία δεν σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή τους, σύμφωνα με τον Πάρκερ.

«Είναι πάντα καλύτερο να έχεις ένα ή δύο οχήματα λιγότερα παρά ένα παραπάνω», δήλωσε. Όπως εξήγησε, η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη λόγω του πολέμου και των τιμών της βενζίνης και η εικόνα μπορεί να αλλάξει ξανά πολύ γρήγορα.

Ανάλογη είναι η εικόνα στη Ford, η οποία έχει αναδιαμορφώσει ριζικά τη ζημιογόνα δραστηριότητά της στα ηλεκτρικά, ακυρώνοντας αρκετά μοντέλα και ανακοινώνοντας χρεώσεις ύψους 19,5 δισ. δολαρίων.

Παρόλα αυτά, ακόμη και οι αντιπρόσωποί της ζητούν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ο Ρομπ Καφλ, επικεφαλής πωλήσεων της Ford στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι ένας αντιπρόσωπος επικοινώνησε μαζί του την ίδια ημέρα για να τον βοηθήσει με δύο πελάτες που αναζητούσαν ένα συγκεκριμένο Mach-E, το ηλεκτρικό SUV της Ford με σχεδιαστικές αναφορές στη Mustang.

«Βλέπουμε πολλούς πελάτες του Mach-E να επιστρέφουν και να θέλουν να ξαναμπούν σε ένα EV», δήλωσε. Παρότι οι όγκοι πωλήσεων δεν έχουν ακόμη ανακάμψει σημαντικά από πέρυσι, «η ζήτηση για το Mach-E παραμένει ισχυρή».

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