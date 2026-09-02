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Το αναμνηστικό νόμισμα του ενός δολαρίου που εικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και κόπηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, είναι πλέον διαθέσιμο προς πώληση, όπως διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αγοράσουν τα νομίσματα σε πακέτα των 25 ή των 100, που κοστίζουν 61 και 154 δολάρια αντίστοιχα.

Στη μία πλευρά το συλλεκτικό νόμισμα εικονίζει έναν αετό, το σύμβολο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Καλών Τεχνών. Στην άλλη πλευρά αποτυπώνεται το πορτρέτο του Τραμπ, μια εικόνα που θυμίζει έντονα το επίσημο πορτρέτο του, έμπνευση για το οποίο υπήρξε η φωτογραφία που τραβήχθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών που είχαν ξεκινήσει στη Τζόρτζια για κατηγορίες που σχετίζονταν με την πιθανολογούμενη παρέμβασή του στις εκλογές του 2020.

Η κοπή του νομίσματος εγκρίθηκε στα μέσα Μαρτίου από την Επιτροπή, τα μέλη της οποίας έχουν διοριστεί όλα από τον Τραμπ. «Καθώς πλησιάζουμε τη 250η επέτειο (από την ανεξαρτησία), σχεδιάζουμε νομίσματα που συμβολίζουν το πνεύμα της χώρας και τη δημοκρατία μας», είχε δηλώσει τότε ο θησαυροφύλακας των ΗΠΑ Μπράντον Ριτς. «Δεν υπάρχει πιο εμβληματικό πορτρέτο για τα νομίσματα αυτά από εκείνο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε.

Στα τέλη Φεβρουαρίου η CCAC (Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών για τα Νομίσματα), άλλη επιτροπή που εκφράζει άποψη για τα νέα νομίσματα, αρνήθηκε να εξετάσει το σχέδιο κοπής ενός νομίσματος με την εικόνα του Τραμπ.

Μετά τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας το 1776 «καμία χώρα στον κόσμο δεν κόβει νομίσματα που φέρουν την εικόνα ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη κατά τη διάρκεια της θητείας του», είχε εξηγήσει τότε ένα από τα μέλη της CCAC, ο Ντόναλντ Σκαρίντσι. «Μόνο τα έθνη που κυβερνώνται από βασιλείς ή δικτάτορες βάζουν την εικόνα των ηγετών τους στα νομίσματά τους», σχολίασε.

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