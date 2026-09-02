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Η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε στο επίκεντρο της ξεχωριστής συνάντησης του G20, του G20 Innovation Ministerial, που οργάνωσαν την Τετάρτη οι Αμερικανοί οικοδεσπότες του γκρουπ στη Βόρεια Καρολίνα, όπου κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υπουργοί και κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας επιχείρησαν να χαράξουν τον δρόμο για την επόμενη φάση της ψηφιακής οικονομίας.

ΗΠΑ και Big Tech παρουσίασαν την AI όχι απλώς ως μια νέα τεχνολογία, αλλά ως τη νέα στρατηγική υποδομή που θα καθορίσει την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια οικονομία.

Στο κάλεσμα του Λευκού Οίκου, από τον χώρο της τεχνολογίας έδωσαν, μεταξύ άλλων, το «παρών» ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο συνιδρυτής της Anthropic Τομ Μπράουν, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX Έλον Μασκ (μέσω βιντεοσύνδεσης), ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο πρόεδρος της Google DeepMind Ντέμις Χασάμπις.

Η αμερικανική πλευρά επιχείρησε να παρουσιάσει ένα μοντέλο ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται στη συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα, περιορισμένη ρύθμιση και επιτάχυνση των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι λεγόμενες Carolina Principles, μια αμερικανική πρόταση που καλεί τις χώρες – μεταξύ τους και η ΕΕ – να αποφεύγουν τη δημιουργία νέων εκτεταμένων ρυθμιστικών πλαισίων για την AI και να επικεντρώνονται σε στοχευμένους κανόνες για πραγματικούς κινδύνους.

Χουάνγκ: «Η AI είναι όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια και οι δρόμοι»

Το πιο ισχυρό μήνυμα της συνάντησης ήρθε από τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος υποστήριξε ότι κάθε χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει την τεχνητή νοημοσύνη ως βασική υποδομή της οικονομίας της.

«Κάθε χώρα πρέπει να δημιουργήσει υποδομές ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τη δική της τοπική οικονομία», δήλωσε ο επικεφαλής της Nvidia, παρομοιάζοντας την AI με το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια, τους δρόμους και το διαδίκτυο.

Ο Χουάνγκ παρουσίασε επίσης τη γνωστή του θεωρία για το “πενταστρωματικό κέικ” της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η βάση είναι η ενέργεια, ακολουθούν τα μικροτσίπ, τα data centers, τα μοντέλα AI και στην κορυφή βρίσκονται τα δεδομένα και οι εφαρμογές.

Όπως εξήγησε, καμία χώρα δεν χρειάζεται απαραίτητα να κυριαρχήσει σε όλα τα επίπεδα, αλλά πρέπει να επιλέξει πού θα επενδύσει και να επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και στη δημόσια οικονομία.

Ο επικεφαλής της Nvidia προειδοποίησε ότι το μεγαλύτερο ρίσκο για μια χώρα είναι να μείνει πίσω στην παγκόσμια κούρσα της AI. «Το χειρότερο αποτέλεσμα είναι να μείνεις εκτός», τόνισε, καλώντας κυβερνήσεις και κοινωνίες να επικεντρωθούν στις δυνατότητες της τεχνολογίας και όχι μόνο στους φόβους που προκαλεί.

Data centers: Η μεγάλη μάχη για ενέργεια και κοινωνική αποδοχή

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε data centers και ενεργειακές υποδομές, ωστόσο η επέκταση αυτή προκαλεί ήδη αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της Berkshire Hathaway Γκρεγκ Άμπελ σημείωσε ότι υπάρχει αυξανόμενη αντίδραση από τοπικές κοινωνίες απέναντι στις νέες εγκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν πως τα έργα τους δεν επιβαρύνουν τους κατοίκους.

Από την άλλη πλευρά, ο συνιδρυτής της Anthropic Τομ Μπράουν τόνισε ότι «αγάπησε» την παρέμβαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπέρ των data centers, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν πηγή ανάπτυξης, θέσεων εργασίας και επενδύσεων.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ χαρακτήρισε τις αντιδράσεις κατά των data centers «προπαγάνδα αντιπάλων», ενώ ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο υπογράμμισε ότι οι κοινότητες θέλουν συνεργασία και όχι έργα που αγνοούν τις τοπικές ανάγκες.

Το ζήτημα των ενεργειακών αναγκών αναμένεται να γίνει ακόμη πιο κρίσιμο. Ο Έλον Μασκ υποστήριξε, μέσω διαδικτυακής παρέμβασης, ότι η ανάπτυξη της AI δημιουργεί ήδη πιέσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η αύξηση της ισχύος των μικροτσίπ ξεπερνά την ανάπτυξη των διαθέσιμων ενεργειακών υποδομών.

Η μάχη για τα μικροτσίπ και οι δασμοί του Τραμπ

Παράλληλα με τη συζήτηση για τις υποδομές, η G20 ανέδειξε και τη στρατηγική μάχη γύρω από την παραγωγή ημιαγωγών.

Ο Χάουαρντ Λάτνικ επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επεξεργάζεται πλαίσιο δασμών για τους ημιαγωγούς, με στόχο να ενθαρρύνει τις εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αν χτίζεις εδώ, δεν πληρώνεις. Αν δεν χτίζεις εδώ, θα πληρώνεις για να εισέλθεις στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ ανέφερε ότι δεν είχε συζητήσεις στο G20 για τους συγκεκριμένους δασμούς, ωστόσο επαίνεσε τη στήριξη της κυβέρνησης στην αμερικανική παραγωγική βάση και τόνισε ότι και άλλες χώρες πρέπει να ενισχύσουν τις δικές τους τεχνολογικές υποδομές.

Η πολιτική αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Ουάσιγκτον να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στην Κίνα στον στρατηγικό τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

ΗΠΑ: Λιγότερη ρύθμιση, περισσότερη καινοτομία

Η αμερικανική κυβέρνηση επιχείρησε στο G20 να προωθήσει ένα μοντέλο διαφορετικό από την ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε αυστηρότερους κανόνες.

Ο Μάικλ Κράτσιο, ήτοι ο επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, υποστήριξε ότι η αμερικανική πρόοδος στην AI οφείλεται σε «ευέλικτα πλαίσια πολιτικής» που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επενδύουν και να αναπτύσσονται.

Ωστόσο, πίσω από την εικόνα ενότητας υπάρχουν και εσωτερικές διαφωνίες στην κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το ποιος θα καθορίσει την πολιτική για την AI. Το Υπουργείο Εμπορίου και το Γραφείο Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής διεκδικούν μεγαλύτερη επιρροή στη χάραξη της στρατηγικής, ενώ η Ουάσιγκτον καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιτάχυνση της καινοτομίας και στην ανάγκη ελέγχων για την ασφάλεια των προηγμένων μοντέλων.

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