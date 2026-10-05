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Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο οι αμερικανορωσικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν επεκταθεί και περιλαμβάνουν μια πετρελαϊκή συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε, ωστόσο, ότι η συνεργασία στον ενεργειακό τομέα είναι ένα θέμα συζήτησης ανάμεσα στους Ρώσους και τους Αμερικανούς διαπραγματευτές.

Η προταθείσα συμφωνία, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας το σαββατοκύριακο, θα ευνοούσε στελέχη επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή με διασυνδέσεις με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει πολλές φορές στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο ⁠Reuters στην οποία είπε ότι η Ουκρανία θα εντατικοποιήσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια ως απάντηση στη νέα πολιτική αεροπορικών πληγμάτων της Μόσχας, το Κρεμλίνο απάντησε σήμερα ότι το Κίεβο θα πληρώσει το τίμημα γι’ αυτό.

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