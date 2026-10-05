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Η πετρελαϊκή «ασπίδα» των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο σημείο της εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Τα αποθέματα αργού στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (Strategic Petroleum Reserve – SPR) υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα στα 283,8 εκατ. βαρέλια, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο από τον Οκτώβριο του 1982, σύμφωνα με το Reuters.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το αποτύπωμα μιας σειράς μεγάλων αποδεσμεύσεων πετρελαίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια με στόχο την αντιμετώπιση αναταράξεων στην ενεργειακή αγορά και τον περιορισμό των πιέσεων στις τιμές.

Το αμερικανικό απόθεμα, που δημιουργήθηκε ως μηχανισμός προστασίας απέναντι σε σοβαρές διαταραχές εφοδιασμού, έχει πλέον μειωθεί σημαντικά από τα ιστορικά υψηλά του επίπεδα, περιορίζοντας το περιθώριο άμεσης αντίδρασης σε μια νέα κρίση προσφοράς.

Η συμφωνία για την απελευθέρωση 172 εκατ. βαρελιών

Η τελευταία υποχώρηση συνδέεται με τη συμφωνία των ΗΠΑ για την αποδέσμευση συνολικά 172 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα, στο πλαίσιο ευρύτερης διεθνούς προσπάθειας ενίσχυσης της προσφοράς.

Η πολιτική αυτή επέτρεψε στην Ουάσινγκτον να διοχετεύσει πρόσθετες ποσότητες αργού στην αγορά σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας, όμως είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων ασφαλείας.

Το SPR είχε σχεδιαστεί ακριβώς για αντίθετες συνθήκες: να λειτουργεί ως «τελευταία γραμμή άμυνας» σε περίπτωση πολέμων, φυσικών καταστροφών ή σοβαρών προβλημάτων στον παγκόσμιο εφοδιασμό. Σήμερα, η ποσότητα πετρελαίου που παραμένει στις υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης του Τέξας και της Λουιζιάνας βρίσκεται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 300 εκατ. βαρελιών.

Μικρότερο «μαξιλάρι» σε μια εύθραυστη αγορά

Η μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά πετρελαίου παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές και οι περιορισμοί στη διύλιση έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών, όπως έγραψε η Washington Post.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό, καθώς το κόστος καυσίμων παραμένει υψηλό και η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους να περιορίσει τις επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Η Ουάσινγκτον έχει εξετάσει διαφορετικές επιλογές για την ενίσχυση της εγχώριας προσφοράς, από πρόσθετες κινήσεις στα αποθέματα έως παρεμβάσεις στην αγορά πετρελαϊκών προϊόντων.

Ωστόσο, η χρήση του στρατηγικού αποθέματος έχει ένα βασικό μειονέκτημα: κάθε βαρέλι που απελευθερώνεται σήμερα μειώνει την «ασφάλεια» για μια πιθανή αυριανή κρίση.

Το δύσκολο στοίχημα της αναπλήρωσης

Η αναπλήρωση των αποθεμάτων αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αμερικανική ενεργειακή πολιτική. Η αγορά πετρελαίου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις τιμές, καθώς η αγορά μεγάλων ποσοτήτων για την ενίσχυση του SPR μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες πιέσεις.

Την ίδια στιγμή, η επιστροφή στα παλαιότερα επίπεδα απαιτεί χρόνο και προσεκτικές κινήσεις, καθώς η κυβέρνηση πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια και στο κόστος αγοράς του αργού.

Η σημερινή εικόνα δημιουργεί ένα παράδοξο για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου: οι ΗΠΑ παραμένουν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, αλλά η δική τους «αποθήκη έκτακτης ανάγκης» θυμίζει πλέον εποχές που το Walkman ήταν τεχνολογία αιχμής και το πετρέλαιο κόστιζε… σε άλλους κόσμους.

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