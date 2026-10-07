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Το Ιράν έχει τον «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ και θα διατηρήσει την περιοχή κλειστή μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξε ο Μοχαμάντ Ρεζά Νακντί, σύμβουλος των Φρουρών της Επανάστασης.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχό τους. Αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί έως ότου ικανοποιηθούν τα νόμιμα αιτήματα του Ιράν», δήλωσε, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

Ο Νακντί υποστήριξε ακόμη ότι οι ποσότητες πετρελαίου που διακινούνται παράνομα μέσω της περιοχής είναι «πολύ μικρές» και ότι χρησιμοποιούνται μικρά σκάφη για τη μεταφορά του αργού σε μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια.

Προαναγγέλλει κλείσιμο «παράνομων διαδρομών»

Ο σύμβουλος των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε παράλληλα ότι η Τεχεράνη σκοπεύει σύντομα να αποκλείσει πλήρως θαλάσσιες οδούς στα Στενά του Ορμούζ τις οποίες χαρακτηρίζει «παράνομες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες διαδρομές δημιουργήθηκαν με ανατινάξεις και καταστροφή βραχωδών περασμάτων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή και χρησιμοποιούνται από μικρά σκάφη για λαθρεμπόριο πετρελαίου.

«Σύντομα, ένας μικρός αριθμός διαδρομών που δημιούργησαν παραβάτες ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ορισμένα από τα υπάρχοντα βραχώδη περάσματα στα Στενά του Ορμούζ θα αποκλειστεί», φέρεται να δήλωσε στο Fars.

Διαφορετική εικόνα από τα στοιχεία για τις εξαγωγές πετρελαίου

Οι δηλώσεις Νακντί έρχονται, ωστόσο, σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζουν εταιρείες παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας και αναλυτές της αγοράς πετρελαίου.

Παρά την αύξηση των επιθέσεων εναντίον πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ, οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου έχουν ανακάμψει σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler, οι ροές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου, εξαιρουμένου του Ιράν, ανέκαμψαν τον Σεπτέμβριο σε περισσότερο από το 81% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αργού από την ευρύτερη Μέση Ανατολή ξεπέρασαν τα προπολεμικά επίπεδα σε 14 ημέρες κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης περί πλήρους ελέγχου και κλεισίματος των Στενών, σημαντικές ποσότητες πετρελαίου εξακολουθούν να διακινούνται μέσω της περιοχής.

Πηγή: protothema.gr