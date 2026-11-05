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Νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει υποβάλει η Τεχεράνη μέσω του Κατάρ, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως υποστήριξε ο αξιωματούχος, η Ουάσινγκτον εξετάζει ήδη την πρόταση, ωστόσο η ιρανική κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν επτά συγκεκριμένα αιτήματά της.

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται με τη μεσολάβηση της Ντόχα, η οποία επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές τους και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει την αντιπαράθεση και να αποτρέψει την επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Παρά την κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες, κυρίως ως προς τα βήματα που πρέπει να προηγηθούν της επανέναρξης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι επτά όροι της Τεχεράνης και τα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Κατά τους τελευταίους γύρους των διαμεσολαβητικών επαφών, η ιρανική πλευρά έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί απαραίτητη την εκπλήρωση ορισμένων βασικών προϋποθέσεων πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Επιπλέον, η Τεχεράνη επιδιώκει να υπάρξουν συγκεκριμένες συμφωνίες για τα ζητήματα που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, προτού ανοίξει ο διάλογος για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ επιμένουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να βρεθεί εξαρχής στο επίκεντρο των συνομιλιών, χωρίς να προηγηθεί η ικανοποίηση των ιρανικών απαιτήσεων.

Η διαφωνία αυτή για τη σειρά με την οποία θα εξεταστούν τα ζητήματα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο στην προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής λύσης, παρά τις συνεχιζόμενες επαφές μέσω των διαμεσολαβητών.

Παρασκηνιακές συνομιλίες και ενδείξεις προόδου

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των New York Times την Πέμπτη ανέφερε ότι το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να εξετάσει προτάσεις που έχουν υποβάλει οι διαμεσολαβητές σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, η εξέλιξη αυτή συνιστά ουσιαστική ένδειξη προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να αποφευχθεί μια νέα στρατιωτική αναμέτρηση.

Οι προτάσεις που έχουν διαβιβαστεί στην Τεχεράνη φέρεται να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το πυρηνικό ζήτημα, έπειτα από αρκετές εβδομάδες κατά τις οποίες η ιρανική ηγεσία διατηρούσε άκαμπτη στάση και δεν έδειχνε πρόθεση να εξετάσει συμβιβαστικές λύσεις.

Η διάθεση της ιρανικής πλευράς να μελετήσει τις νέες προτάσεις αξιολογείται από τους αξιωματούχους ως θετικό βήμα στη διαμεσολαβητική πρωτοβουλία του Κατάρ, χωρίς ωστόσο να προεξοφλεί την επίτευξη συμφωνίας.

Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση για την αποδοχή των προτάσεων, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαβουλεύσεων, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν ως προς τις βασικές προϋποθέσεις επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.