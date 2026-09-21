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Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, γνωστή ως Εκκλησία των Μορμόνων, εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της αμερικανικής αγοράς ακινήτων, αξιοποιώντας τεράστιες εκτάσεις γης που έχει αποκτήσει και διατηρεί εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας πληροφοριών ακινήτων Reonomy που επικαλείται το Bloomberg, η Εκκλησία κατέχει τουλάχιστον περίπου 9.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης στις ΗΠΑ, έκταση σχεδόν διπλάσια από την πολιτεία του Ντέλαγουερ. Η εκτιμώμενη αξία των συγκεκριμένων ακινήτων ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Η πραγματική περιουσία της θεωρείται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται ακίνητα σε πολιτείες όπου δεν είναι υποχρεωτική η δημοσιοποίηση των τιμών των συναλλαγών, όπως το Τέξας, ούτε επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω εξωτερικών funds και συνεργασιών. Η ίδια η Εκκλησία δεν δημοσιοποιεί τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι ο επενδυτικός μηχανισμός της λειτουργεί περισσότερο σαν ένα μεγάλο θεσμικό επενδυτικό κεφάλαιο, παρά σαν εκείνον μιας θρησκευτικής οργάνωσης. Μέσω διαφορετικών θυγατρικών διαθέτει αγροκτήματα, ράντσα, γραφεία, διαμερίσματα και ξενοδοχεία, ενώ το χαρτοφυλάκιο εισηγμένων τίτλων που διαχειρίζεται η μη κερδοσκοπική Ensign Peak Advisors ξεπερνούσε τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Ιουνίου.

Από αγροτικές εκτάσεις σε ολόκληρες πόλεις

Τα τελευταία χρόνια, η Εκκλησία έχει αρχίσει να αξιοποιεί ενεργότερα εκτάσεις που διατηρούσε επί δεκαετίες, μετατρέποντάς τες σε μεγάλης κλίμακας οικιστικά και εμπορικά projects. Στην Αουρόρα του Κολοράντο, σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας κοινότητας με την ονομασία Tributary, η οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 12.000 κατοίκους και θα περιλαμβάνει κατοικίες, καταστήματα, σχολεία, πάρκα και πυροσβεστικό σταθμό.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το σχέδιο Sunbridge στη Φλόριντα, όπου προβλέπεται η κατασκευή περισσότερων από 36.000 κατοικιών σε έκταση περίπου 109 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία προηγουμένως χρησιμοποιούνταν ως ράντσο. Παράλληλα, προετοιμάζονται οικιστικά projects αρκετών χιλιάδων κατοικιών κοντά στο Φοίνιξ της Αριζόνα και το Όστιν του Τέξας.

Ο Τάιλερ Μπάσγουελ, επικεφαλής ανάπτυξης της Property Reserve, του επενδυτικού βραχίονα ακινήτων της Εκκλησίας, εξηγεί ότι η επέκταση των αμερικανικών πόλεων έχει αλλάξει τη χρήση πολλών από τις εκτάσεις που αποκτήθηκαν αρχικά ως αγροτική γη. Καθώς οι αστικές περιοχές επεκτείνονται, ορισμένα από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται πλέον σε ζώνες ανάπτυξης και θεωρούνται καταλληλότερα για οικιστική και εμπορική αξιοποίηση.

Οι αντιδράσεις για περιβάλλον και υποδομές

Η τεράστια κλίμακα των projects προκαλεί, ωστόσο, αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Από τη μία πλευρά, η δημιουργία νέων κατοικιών και εμπορικών υποδομών μπορεί να ενισχύσει την προσφορά στέγης, την απασχόληση και τις υπηρεσίες στις αναπτυσσόμενες περιοχές. Από την άλλη, εκφράζονται φόβοι για ανεξέλεγκτη αστική εξάπλωση, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αυξημένη κυκλοφορία και μεγαλύτερη πίεση στους διαθέσιμους υδάτινους πόρους.

Στη Φλόριντα, ιδιαίτερες αντιδράσεις έχει προκαλέσει σχέδιο κατασκευής δρόμου με διόδια σε γη που ανήκει στην Εκκλησία, ο οποίος θα περνά μέσα από προστατευόμενη φυσική περιοχή. Η Νικόλ Γουίλσον, επίτροπος της κομητείας Όραντζ, υποστήριξε ότι η κατασκευή ενός δρόμου μέσα από προστατευόμενη περιοχή με σκοπό τη σύνδεση ιδιωτικών κοινοτήτων συνιστά παραβίαση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Επενδυτικός ορίζοντας ενός αιώνα

Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν την επενδυτική στρατηγική της Εκκλησίας είναι ο εξαιρετικά μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της. Αντί να αγοράζει ακίνητα με στόχο τη γρήγορη μεταπώληση και το βραχυπρόθεσμο κέρδος, είναι γνωστή για τη διακράτηση της γης για πολλές δεκαετίες πριν προχωρήσει στην αξιοποίησή της. Ο Κλιντ Μπίτι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Tavistock Development, περιγράφει χαρακτηριστικά τη διαφορετική αντίληψη του χρόνου, ενώ για έναν συμβατικό developer ένας επενδυτικός ορίζοντας 25 έως 30 ετών θεωρείται εξαιρετικά μακροπρόθεσμος, για την Εκκλησία αυτό αποτελεί ουσιαστικά μόνο την αρχή. Ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο σχεδιάζει τις επενδύσεις της, όπως αναφέρει, πλησιάζει περισσότερο τα 100 χρόνια. Με ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια γης στις ΗΠΑ και μεγάλα οικιστικά projects να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, η Εκκλησία των Μορμόνων μετατρέπεται σταδιακά από έναν τεράστιο ιδιοκτήτη αγροτικής γης σε σημαντικό παράγοντα της αστικής ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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