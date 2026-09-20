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Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να απωθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα.

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