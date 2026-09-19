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Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Al Jazeera.

Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, τόνισε ο Ρεζαΐ, προσθέτοντας ότι οι διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως υποστήριξε, είναι προς το συμφέρον της Ουάσιγκτον να αποδεχθεί τους ιρανικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόσθεσε ότι οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έχουν αποτέλεσμα και ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για έναν αποφασιστικό πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Ρεζάι, η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) οδήγησε την Τεχεράνη στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αλλάξει τη στρατηγική της απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί του Αμερικανού προέδρου για το Ιράν ήταν λανθασμένοι και ότι ο πόλεμος προκλήθηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ρεζάι ανέφερε ότι το Ιράν γνωρίζει τις αδυναμίες των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και είναι σήμερα περισσότερο προετοιμασμένο από ποτέ για να αντιμετωπίσει αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις. Όπως είπε, το Ιράν πραγματοποίησε πρόσφατα δοκιμή αντιπλοϊκού πυραύλου κοντά σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο.

«Το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρά την άμυνά του», δήλωσε ο Ρεζάι, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση επίθεσης θα πλήξει αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ.

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