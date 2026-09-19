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Οι μεταφορές πετρελαίου και LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ τις τελευταίες δύο εβδομάδες έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, γεγονός που δείχνει ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για προστασία της ναυσιπλοΐας και απομάκρυνση ναρκών «αποδίδουν», σύμφωνα με τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, τον επικεφαλής της US Central Command (CENTCOM).

Όπως ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, οι βασικοί δίαυλοι διέλευσης στα Στενά είναι πλέον καθαροί από νάρκες, ενώ οι χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν μεταφέρει μέσω του Ορμούζ περισσότερα από 1 δισ. βαρέλια αργού πετρελαίου τους τελευταίους μήνες.

Αυξάνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου

Οι δηλώσεις Κούπερ έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς οι επιθέσεις με drones που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν προκάλεσαν, μεταξύ άλλων, τη διακοπή λειτουργίας ενός σαουδαραβικού αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά.

Το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι έχει κλείσει το Ορμούζ, ενώ οι περιφερειακές διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σχετικά με τις θαλάσσιες διαδρομές διέλευσης δεν έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει σε αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν το Σάββατο δύο προειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής νωρίς το πρωί για το Ριάντ, τις πρώτες στην πρωτεύουσα από την περίοδο κορύφωσης του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει και στις δύο περιπτώσεις.

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις ροές

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αντιμέτωπη με την άνοδο των τιμών βενζίνης και ντίζελ εν μέσω εκλογικής χρονιάς για το Κογκρέσο, έχει αναφερθεί επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες στον όγκο των δεξαμενόπλοιων που εξακολουθούν να διέρχονται από τα Στενά.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε στις 13 Σεπτεμβρίου ότι οι αγορές θα πρέπει να συνεχίσουν να βασίζονται στις ροές περίπου 10 εκατ. βαρελιών αργού και πετρελαϊκών προϊόντων ημερησίως μέσω του Ορμούζ. Χαρακτήρισε τις αγορές πετρελαίου «πιο σφιχτές από όσο θα θέλαμε σήμερα, αλλά όχι υπερβολικά σφιχτές».

Ο Κούπερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με τους συμμάχους τους στον Περσικό Κόλπο, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εργάζονται για περαιτέρω αύξηση των ροών μέσω των Στενών.

«Η προσπάθεια αποδίδει», ανέφερε. «Ο όγκος του αργού πετρελαίου, των φορτίων και του υγροποιημένου φυσικού αερίου τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι υψηλότερος από οποιαδήποτε άλλη περίοδο των τελευταίων έξι μηνών».

«Μηδενικές εξαγωγές» για το Ιράν

Ο Αμερικανός διοικητής υποστήριξε παράλληλα ότι το Ιράν «έχει εξάγει μηδέν βαρέλια», καθώς οι ΗΠΑ εφαρμόζουν αποκλεισμό στα Στενά. Η Σαουδική Αραβία, η οποία ιστορικά αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο επιθέσεων τον Σεπτέμβριο.

Οι Χούθι έχουν στοχεύσει πόλεις στα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας και ενεργειακές υποδομές. Η σαουδαραβική κυβέρνηση υποστήριξε ότι η επίθεση με drone που οδήγησε στη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West προήλθε από το Ιράκ, όπου δραστηριοποιούνται αρκετές φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές.

Οι Χούθι απειλούν και την Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινές επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας τον τελευταίο μήνα, με μία από αυτές να προκαλεί έναν θάνατο και αρκετούς τραυματισμούς στην Ταΐφ την Πέμπτη. Παράλληλα, έχουν δηλώσει ότι επιβάλλουν αποκλεισμό στα σαουδαραβικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και έχουν επιτεθεί σε αρκετά πλοία στην περιοχή.

Η Ερυθρά Θάλασσα έχει αποκτήσει αυξημένη σημασία ως βασική εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε ο πόλεμος στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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