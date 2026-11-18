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Μπορεί η λύση στη φαλάκρα να βρίσκεται σε μια απλή χτένα; Μια νέα επιστημονική ανακάλυψη από την Κίνα δημιουργεί προσδοκίες για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, καθώς ερευνητές ανέπτυξαν μια ηλεκτρική χτένα που διεγείρει την ανάπτυξη νέων τριχών, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα σε πειραματικές δοκιμές.

Η συσκευή, που ονομάζεται Detangle, αξιοποιεί την ηλεκτρική διέγερση και τη στοχευμένη μεταφορά δραστικών ουσιών στους θύλακες των τριχών, με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση της τριχοφυΐας.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Beihang στο Πεκίνο υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικότερη από τις συμβατικές θεραπείες κατά της τριχόπτωσης.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διευκρίνιση: μέχρι στιγμής η χτένα έχει δοκιμαστεί αποκλειστικά σε ποντίκια. Δεν υπάρχουν ακόμη αποδείξεις ότι μπορεί να επιτύχει αντίστοιχα αποτελέσματα στους ανθρώπους.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, παρουσιάζοντας μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας, της συνηθέστερης μορφής ανδρικής φαλάκρας.

Πώς λειτουργεί η ηλεκτρική χτένα

Η συσκευή Detangle διαφέρει σημαντικά από μια συνηθισμένη χτένα, καθώς διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα ηλεκτρόδια ενσωματωμένα στα δόντια της.

Τα ηλεκτρόδια έχουν διαφορετικά ύψη και συνδυάζονται με μηχανισμό μεταφοράς δραστικών ουσιών, επιτρέποντας τη δημιουργία ηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή των θυλάκων της τρίχας.

Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή συνδυάζει δύο μηχανισμούς: την ηλεκτρική διέγερση των περιοχών όπου αναπτύσσονται οι τρίχες και τη βαθύτερη, στοχευμένη χορήγηση ουσιών.

Η τεχνολογία σχεδιάστηκε ώστε οι δύο διαδικασίες να λειτουργούν συντονισμένα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το σύστημα παρουσίασε καλύτερα αποτελέσματα από τη συμβατική τοπική εφαρμογή μινοξιδίλης, της δραστικής ουσίας που περιέχεται στο γνωστό σκεύασμα Rogaine.

Από το 70% στο σχεδόν 100% μέσα σε έναν μήνα

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της έρευνας αφορά στην αποτελεσματικότητα της νέας τεχνολογίας στα πειραματόζωα.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το σύστημα Detangle βελτίωσε σημαντικά την αποκατάσταση της τριχοφυΐας σε ποντίκια με ανδρογενετική αλωπεκία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν, η αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης αυξήθηκε από περίπου 70% με τη συμβατική θεραπεία μινοξιδίλης σε σχεδόν 100% με τη νέα μέθοδο, μέσα σε έναν μήνα.

«Το σύστημα αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης της τριχοφυΐας σε μοντέλο ανδρογενετικής αλωπεκίας σε ποντίκια, βελτιώνοντας το αποτέλεσμα από περίπου 70% σε σχεδόν 100% μέσα σε έναν μήνα, σε σύγκριση με τη συμβατική τοπική θεραπεία μινοξιδίλης», σημειώνουν οι ερευνητές.

Το συγκεκριμένο ποσοστό αφορά στο πειραματικό αποτέλεσμα που καταγράφηκε στα ζώα και δεν σημαίνει ότι η ηλεκτρική χτένα θεραπεύει το 100% των περιπτώσεων φαλάκρας.

Η φαλάκρα επηρεάζει έως και το 80% των ανδρών

Η ανδρογενετική αλωπεκία αποτελεί εξαιρετικά συχνή κατάσταση, καθώς εκτιμάται ότι επηρεάζει έως και το 80% των ανδρών κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους.

Πέρα από την απώλεια μαλλιών, μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία, την αυτοπεποίθηση και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που την αντιμετωπίζουν.

Παρά τη μεγάλη συχνότητά της, οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές παραμένουν σχετικά περιορισμένες.

Μία από τις περισσότερο διαδεδομένες είναι η μινοξιδίλη, η οποία μπορεί να επιβραδύνει την τριχόπτωση και να ενισχύσει την ανάπτυξη νέων τριχών.

Ωστόσο, η ανταπόκριση διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί έως και ένας χρόνος για να γίνουν ορατά τα αποτελέσματα.

Επιπλέον, η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται επ’ αόριστον προκειμένου να διατηρούνται τα οφέλη της. Στις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται ο ερεθισμός του τριχωτού της κεφαλής και, σύμφωνα με αναφορές ορισμένων χρηστών, η αυξημένη συχνότητα πονοκεφάλων.

Μια άλλη επιλογή είναι η φιναστερίδη, που κυκλοφορεί και με την εμπορική ονομασία Propecia.

Το φάρμακο έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό κυρίως στα αρχικά στάδια της ανδρογενετικής αλωπεκίας, ωστόσο συνδέεται με πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η στυτική δυσλειτουργία και η κατάθλιψη.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και η δημοτικότητα της μεταμόσχευσης μαλλιών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη μεταφορά θυλάκων από περιοχές του κεφαλιού που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή στην τριχόπτωση, όπως το πίσω και τα πλαϊνά τμήματα, προς τις περιοχές όπου έχει εμφανιστεί αραίωση.

Παρότι μπορεί να είναι αποτελεσματική, πρόκειται για μια επεμβατική διαδικασία, η οποία ενδέχεται να είναι επώδυνη και ιδιαίτερα δαπανηρή.

Πότε θα μπορούσε να δοκιμαστεί στους ανθρώπους;

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η ηλεκτρική χτένα Detangle παραμένει σε πειραματικό στάδιο.

Οι δοκιμές σε ποντίκια μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες ενδείξεις για τη δυνατότητα μιας θεραπείας να αποδώσει και στους ανθρώπους, αλλά δεν αποτελούν απόδειξη ότι τα ίδια αποτελέσματα θα επαναληφθούν.

Για να προχωρήσει η τεχνολογία σε κλινικές δοκιμές, θα πρέπει προηγουμένως να πραγματοποιηθούν πρόσθετες μελέτες.

Στόχος τους θα είναι να διαπιστωθεί εάν η νέα μέθοδος είναι ασφαλής και αποτελεσματική για ανθρώπινη χρήση.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα για την έναρξη κλινικών δοκιμών ή για πιθανή εμπορική διάθεση της συσκευής.