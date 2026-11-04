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Μια σημαντική εκλογική νίκη στο Οχάιο καταγράφουν οι Δημοκρατικοί, καθώς η Έιμι Άκτον αναμένεται να αναδειχθεί νέα κυβερνήτης της πολιτείας, επικρατώντας του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Βίβεκ Ραμασουάμι, ο οποίος είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Decision Desk HQ, η Άκτον εξασφαλίζει τη νίκη, ανατρέποντας την κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών στο αξίωμα του κυβερνήτη, έπειτα από μια ιδιαίτερα σκληρή προεκλογική εκστρατεία που προσέλκυσε το ενδιαφέρον σε εθνικό επίπεδο.

Με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του Associated Press, η πρώην επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών του Οχάιο συγκέντρωνε 50,7% των ψήφων, έναντι 46% του Ραμασουάμι.

Η Άκτον θα διαδεχθεί τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη Μάικ ΝτεΓουάιν, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα να διεκδικήσει νέα θητεία.

Πρώτη νίκη των Δημοκρατικών από το 2006

Η Άκτον θα γίνει η πρώτη Δημοκρατική που εκλέγεται κυβερνήτης του Οχάιο από το 2006, πετυχαίνοντας μια σημαντική ανατροπή σε μια πολιτεία όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει στις προεδρικές εκλογές του 2024 με διαφορά περίπου 11 ποσοστιαίων μονάδων.

Η νίκη της προσφέρει στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να διαμορφώσουν πολιτικές σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, στην πολιτεία από την οποία προέρχεται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως γερουσιαστής πριν αναλάβει τα σημερινά του καθήκοντα.

Η επικράτηση της Άκτον αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω των τεράστιων ποσών που διατέθηκαν για την υποστήριξη του αντιπάλου της.

Σύμφωνα με την AdImpact, εταιρεία που παρακολουθεί τις πολιτικές διαφημιστικές δαπάνες, ο Ραμασουάμι και οργανώσεις που πρόσκεινται στους Ρεπουμπλικανούς δαπάνησαν περισσότερα από 165 εκατ. δολάρια σε διαφημίσεις.

Ορισμένες από αυτές παρουσίαζαν την Άκτον ως άτομο με πρόβλημα αλκοολισμού και ως ανεπαρκή για το αξίωμα, ενώ ο Ραμασουάμι επιτέθηκε και στο έργο της κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η στάση της υπέρ του κλεισίματος σχολείων και επιχειρήσεων είχε προκαλέσει ζημιά στην οικονομία και στην κοινωνία της πολιτείας.

Η διαφήμιση με τη μητέρα της που προκάλεσε αντιδράσεις

Η προεκλογική αντιπαράθεση κορυφώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, όταν η εκστρατεία του Ραμασουάμι παρουσίασε μια διαφήμιση στην οποία εμφανιζόταν η μητέρα της Άκτον, με την οποία η υποψήφια διατηρεί διαταραγμένες σχέσεις, να την αποκαλεί ψεύτρα.

Η υπόθεση προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση λόγω του οικογενειακού ιστορικού της Άκτον. Ο σύζυγος της μητέρας της είχε κατηγορηθεί το 1978 για σεξουαλική κακοποίησή της.

Η διαφήμιση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με τον κυβερνήτη ΝτεΓουάιν και άλλα στελέχη να την καταδικάζουν.

Ωστόσο, τόσο ο Ραμασουάμι όσο και ο Τραμπ και ο Βανς υπερασπίστηκαν την επιλογή της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Ραμασουάμι δήλωσε αργότερα ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση είχε αποσυρθεί από την τηλεοπτική προβολή κατά τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές.

Σύμφωνα με τον Ντέιλ Μπάτλαντ, έμπειρο πολιτικό στρατηγικό σύμβουλο των Δημοκρατικών στο Οχάιο, οι επιθέσεις είχαν τελικά το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, καθώς προκάλεσαν συμπάθεια προς την Άκτον και ενίσχυσαν την αρνητική εικόνα του Ραμασουάμι.

Το κόστος ζωής στο επίκεντρο της εκστρατείας

Η Άκτον επέλεξε να επικεντρώσει την προεκλογική της εκστρατεία στα προβλήματα της καθημερινότητας και ιδιαίτερα στο υψηλό κόστος ζωής, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή της στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την παιδική της ηλικία και στην εμπειρία της από τη συνεργασία με κυβερνήτες τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

«Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια οικονομικής ανάσας», δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ντέιτον. «Αυτή είναι η υπόσχεσή μου: Μαζί θα κάνουμε τα πάντα πιο προσιτά». Η Άκτον επιχείρησε επίσης να αναδείξει την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό ως βασικές πολιτικές αξίες, υποστηρίζοντας ότι η ευγένεια δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας.

«Η αξιοπρέπεια κρίνεται στην κάλπη στο Οχάιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι φορολογικές υποσχέσεις του Ραμασουάμι

Από την πλευρά του, ο Ραμασουάμι είχε υποσχεθεί τη μείωση των φόρων ακίνητης περιουσίας και τη σταδιακή κατάργηση του πολιτειακού φόρου εισοδήματος, αρχίζοντας από την εξάλειψη της φορολόγησης των κεφαλαιακών κερδών.

Ο επιχειρηματίας είχε αρχικά επιλεγεί, μαζί με τον Έλον Μασκ, για να ηγηθεί της πρωτοβουλίας κυβερνητικής αποτελεσματικότητας DOGE, πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025.

Νωρίτερα, είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2024, αλλά αποσύρθηκε από την κούρσα λόγω περιορισμένης υποστήριξης και στη συνέχεια τάχθηκε στο πλευρό του Τραμπ.

Η ήττα του στο Οχάιο αποτελεί ακόμη ένα εκλογικό αποτέλεσμα που αναδεικνύει τις δυσκολίες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς οι Δημοκρατικοί καταγράφουν κέρδη σε πολιτείες όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με σημαντική διαφορά δύο χρόνια νωρίτερα.