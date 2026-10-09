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Σημαντική μείωση κατά 15% κατέγραψε η παραγωγή καφέ στην Κολομβία κατά την καλλιεργητική περίοδο 2025/2026, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι χαμηλότερες αποδόσεις των καλλιεργειών επηρέασαν τη συγκομιδή.
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Καφεπαραγωγών της Κολομβίας, η συνολική παραγωγή υποχώρησε στα 12,65 εκατομμύρια σακιά των 60 κιλών, έναντι 14,87 εκατομμυρίων σακιών την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.
Παρά τη συνολική πτώση, η παραγωγή παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση, στα 1,215 εκατομμύρια σακιά.
Ωστόσο, στο σύνολο του εννεαμήνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, η παραγωγή καφέ στην Κολομβία μειώθηκε κατά 10%, στα 8,95 εκατομμύρια σακιά, από 9,97 εκατομμύρια σακιά την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Πτώση 12% στις εξαγωγές καφέ
Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στο εξαγωγικό εμπόριο, καθώς οι εξαγωγές καφέ της Κολομβίας μειώθηκαν κατά 12% κατά την καλλιεργητική περίοδο 2025/2026, διαμορφούμενες στα 11,78 εκατομμύρια σακιά.
Αντίθετα, τον Σεπτέμβριο οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 1,17 εκατομμύρια σακιά.
Η Εθνική Ομοσπονδία Καφεπαραγωγών της Κολομβίας εξήγαγε συνολικά 2,54 εκατομμύρια σακιά κατά την περίοδο 2025/2026, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 21,5% των συνολικών εξαγωγών καφέ της χώρας, έναντι μεριδίου 19,8% κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.
Παράλληλα, οι εισαγωγές καφέ ανήλθαν σε 1,61 εκατομμύρια σακιά στη διάρκεια του δωδεκαμήνου, ενώ η ετήσια εγχώρια κατανάλωση διαμορφώθηκε στα 2,32 εκατομμύρια σακιά.
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