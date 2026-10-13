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Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφθασε στην Ελλάδα ως η προσωπική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές πρεσβείες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, καλείται να αποχωρήσει από την Αθήνα με απόφαση του ίδιου του Αμερικανού προέδρου. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο γεγονότα μεσολάβησαν μια περίοδος έντονης δημόσιας παρουσίας, σημαντικές πρωτοβουλίες στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, συναντήσεις στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, αλλά και μια σειρά δημοσιευμάτων που έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη συμπεριφορά της και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη χρήση της πολιτικής της επιρροής.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου έκλεισε έναν κύκλο που είχε ανοίξει τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να τη διορίσει πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακαρία ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες ότι ζητήθηκε από την Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με ευχαριστίες για την προσφορά της.

BREAKING: White House: We have asked Ambassador Kimberly Guilfoyle to resign. We wish her well. https://t.co/YtAYOS5lac — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Η εξέλιξη είχε προαναγγελθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα από τον ίδιο τον Τραμπ. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβειρας, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την υπόθεση και ότι δεν είναι ικανοποιημένη. Ήταν μια σύντομη αλλά πολιτικά βαρύνουσα δήλωση. Ο άνθρωπος που είχε επιλέξει προσωπικά την Γκιλφόιλ αναγνώριζε πλέον δημοσίως ότι η παραμονή της αποτελούσε αντικείμενο επανεξέτασης.

Η χρονική συγκυρία έκανε την ανατροπή ακόμη πιο εντυπωσιακή. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Γκιλφόιλ είχε υποδεχθεί στην Αθήνα τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συμμετέχοντας στις επαφές του με την ελληνική κυβέρνηση. Στις 7 Οκτωβρίου, ο Ρούμπιο την είχε χαρακτηρίσει ισχυρή πρέσβειρα, εκφράζοντας δημόσια την υποστήριξή του, ενώ είχαν ήδη αρχίσει να δημοσιεύονται οι καταγγελίες. Στις 11 Οκτωβρίου, όμως, το Associated Press μετέδιδε, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ρούμπιο ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι από τις αποκαλύψεις και εξέταζαν την απομάκρυνσή της.

Η Γκιλφόιλ δεν υπήρξε ποτέ μια συμβατική πρέσβειρα καριέρας. Και αυτό ήταν εξαρχής το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, αλλά και η βασική αδυναμία της αποστολής της.

Η απόφαση απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιχείρησε να αποσυνδέσει την πρώην πρέσβειρα από το οικογενειακό του περιβάλλον. Στην πρώτη δήλωσή του μετά την αποπομπή της, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Γκιλφόιλ δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του, αλλά απλώς διατηρούσε πριν από αρκετό καιρό σχέση με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Trump: Kimberly Guilfoyle was not a member of my family. I guess she dated my son a long time ago, but she wasn’t. She was doing a good job, but we didn’t like what we were reading. https://t.co/G1Cj1bqhCD — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Η τοποθέτηση είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η προσωπική σχέση της Γκιλφόιλ με την οικογένεια Τραμπ είχε αποτελέσει βασικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας της και είχε τροφοδοτήσει τις εκτιμήσεις για την επιρροή που μπορούσε να ασκήσει ως πρέσβειρα στην Αθήνα. Ο Τραμπ δεν αμφισβήτησε συνολικά το έργο της, αλλά συνέδεσε ευθέως την απομάκρυνσή της με τα αρνητικά δημοσιεύματα. Από την πλευρά της, η Γκιλφόιλ επέλεξε να απαντήσει με μια εκτενή δήλωση, στην οποία συνδύασε την υπεράσπιση της θητείας της με την κατηγορηματική απόρριψη των εις βάρος της καταγγελιών, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δημόσια αντιπαράθεση με τον Τραμπ. «Η θητεία μου ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», ανέφερε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την εμπιστοσύνη τους.

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. My deepest heartfelt appreciation to the people of Greece for their hospitality, partnership, and welcoming me with open arms. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America. — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026

Το πλέον ουσιαστικό σημείο της δήλωσής της αφορούσε, ωστόσο, τις καταγγελίες που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της. «Οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε ισχυρισμούς που απορρίπτει να καθορίσουν την αποτίμηση της επαγγελματικής της διαδρομής.

Παρά την αποπομπή της, η Γκιλφόιλ επέμεινε στη δημόσια έκφραση αφοσίωσης προς τον Τραμπ. Διαβεβαίωσε ότι η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός της προς τον ίδιο και τον Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητοι, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ολοκλήρωση της πρεσβευτικής της θητείας δεν σημαίνει και το τέλος της πολιτικής της δέσμευσης στο κίνημα «America First».

Η αντιπαραβολή των δύο δηλώσεων αποτυπώνει μια αξιοσημείωτη αντίφαση. Ο Τραμπ επιχείρησε να περιορίσει την προσωπική και οικογενειακή σύνδεσή του με την Γκιλφόιλ, ενώ εκείνη επέλεξε να επαναβεβαιώσει την πολιτική της ταύτιση μαζί του, ακόμη και μετά την απόφαση απομάκρυνσής της.

Η στάση αυτή δεν αρκεί για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις προσωπικές τους σχέσεις ή τις μελλοντικές πολιτικές επιλογές της. Και αυτό προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαδρομή που προηγήθηκε του διορισμού της, όταν η πρώην εισαγγελέας και τηλεοπτική παρουσιάστρια εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα του στενού κύκλου του Ντόναλντ Τραμπ.

Για την Αθήνα, η επιλογή της Γκιλφόιλ είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Η ελληνική κυβέρνηση δεν υποδεχόταν απλώς μια νέα εκπρόσωπο της Ουάσιγκτον, αλλά ένα πρόσωπο με πολυετή παρουσία στον στενό κύκλο του Τραμπ, προσωπική σχέση με την οικογένειά του και σημαντική συμμετοχή στις προεκλογικές εκστρατείες του. Η ίδια είχε διαμορφώσει αυτή τη σχέση πολύ πριν από τον διπλωματικό διορισμό της. Από το 2018, όταν συνδέθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, βρέθηκε στο κέντρο του πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του κινήματος MAGA. Συμμετείχε σε συγκεντρώσεις, εμφανιζόταν σε πολιτικές εκδηλώσεις, κινητοποιούσε δωρητές και αναλάμβανε δημόσια την υπεράσπιση του Τραμπ.

Η σχέση της με τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου εξελίχθηκε σε αρραβώνα, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε το 2022. Για αρκετά χρόνια οι δυο τους αποτέλεσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια στις ΗΠΑ. Η Γκιλφόιλ είχε πρόσβαση σε πολιτικούς παράγοντες, επιχειρηματίες, χρηματοδότες και πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωση του πολιτικού περιβάλλοντος του Τραμπ. Αυτή η διαδρομή δημιούργησε την εικόνα μιας γυναίκας που μπορούσε να επικοινωνήσει απευθείας με το προεδρικό περιβάλλον, χωρίς τις συνήθεις διαδικασίες της διπλωματικής οδού. Η εικόνα αυτή είχε αξία για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία επιδίωκε να ενισχύσει τη θέση της στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα σε ζητήματα ενέργειας, άμυνας και Ανατολικής Μεσογείου. Ωστόσο στην Αθήνα γνώριζαν πολύ καλά ότι μια πολιτικά ισχυρή πρέσβειρα μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία, αλλά δεν υποκαθιστά την κλασική διπλωματία.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, στις 10 Δεκεμβρίου 2024, συνέπεσε με μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στην προσωπική της ζωή. Η σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί και ο αμερικανικός Τύπος ασχολούνταν ήδη με τη διάλυσή της. Η χρονική σύμπτωση τροφοδότησε εικασίες ότι η αποστολή στην Αθήνα αποτελούσε έναν τρόπο να διατηρηθεί η Γκιλφόιλ στον ευρύτερο κύκλο επιρροής του Τραμπ, χωρίς να παραμένει καθημερινά στο επίκεντρο των οικογενειακών και κοινωνικών του σχέσεων. Αυτή ήταν μια ερμηνεία που κυκλοφόρησε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όχι ένα αποδεδειγμένο κίνητρο του διορισμού.

Η επίσημη αιτιολόγηση ήταν διαφορετική. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Γκιλφόιλ στενή φίλη και σύμμαχό του, επικαλούμενος την εμπειρία της ως νομικού, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική. Υποστήριξε ότι μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, από την αμυντική συνεργασία μέχρι το εμπόριο και την οικονομία. Ο διορισμός της δεν αποτέλεσε μεμονωμένη επιλογή. Εντάχθηκε σε μια ευρύτερη πρακτική του Ντόναλντ Τραμπ να τοποθετεί σε σημαντικές διπλωματικές θέσεις πρόσωπα του στενού προσωπικού, οικογενειακού, πολιτικού και επιχειρηματικού του περιβάλλοντος. Αν και οι πολιτικοί διορισμοί πρέσβεων αποτελούν διαχρονικό χαρακτηριστικό του αμερικανικού συστήματος, ο Τραμπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική εμπιστοσύνη και στην πολιτική αφοσίωση. Σύμφωνα με την American Foreign Service Association, έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026, από τους 122 καταγεγραμμένους διορισμούς πρεσβευτών της δεύτερης θητείας του, οι 97, δηλαδή το 79,5%, αφορούσαν πολιτικά πρόσωπα ή στελέχη εκτός του επαγγελματικού διπλωματικού σώματος.

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