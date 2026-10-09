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Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας καταγράφηκαν στα 3,4003 τρισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 3,03 τρισεκατομμύρια ευρώ) στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026, μειωμένα κατά 38,1 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 34 δισεκατομμύρια ευρώ) ή 1,11% σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε στις 6 Οκτωβρίου, η Κρατική Διοίκηση Συναλλάγματος της Κίνας (SAFE).

Τον προηγούμενο μήνα, η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου αυξήθηκε, ενώ σε γενικές γραμμές, οι τιμές των πιο σημαντικών επενδύσεων σε ξένο συνάλλαγμα μειώθηκαν, με δεδομένες αλλαγές στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, αλλά και στις νομισματικές πολιτικές των μεγαλύτερων οικονομιών, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η SAFE.

Οι συνδυασμένες επιπτώσεις από τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, αλλά και οι αλλαγές στις τιμές των επενδύσεων, οδήγησαν στη μείωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κίνας τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη SAFE.

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