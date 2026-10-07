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Η Κίνα προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι διαθέτει αρκετά εργαλεία, μεταξύ των οποίων έρευνες για ξένες επιδοτήσεις και αντίμετρα σε εμπορικές διακρίσεις, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν επιδεινωθούν οι εμπορικές εντάσεις, σύμφωνα με λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με τον κρατικό τηλεοπτικό φορέα της χώρας.

Το Πεκίνο μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσο πολιτικές άλλων χωρών στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ή βλάπτουν κινεζικές επιχειρήσεις, δήλωσε ο Zhou Mi, ερευνητής σε ακαδημία που συνδέεται με το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου, στον λογαριασμό Yuyuantantian, ο οποίος συνδέεται με το CCTV. Πρόσθεσε ότι οι αξιολογήσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις κινεζικές επιχειρήσεις από μέτρα άλλων χωρών που εισάγουν διακρίσεις.

Η προειδοποίηση έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Γαλλία και η Γερμανία κάλεσαν από κοινού την ΕΕ να υιοθετήσει κανόνες για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών. Μία από τις προτάσεις περιλαμβάνει ένα νέο εργαλείο που θα δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να μπλοκάρει πλήρως τις εισαγωγές προϊόντων που έχουν λάβει αθέμιτες κρατικές επιδοτήσεις.

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