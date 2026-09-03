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Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, μετά τις ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο στρατός του Κουβέιτ κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν στη χώρα οφείλονταν στα συστήματα αεράμυνας που αναχαίτισαν εχθρικούς στόχους.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή επιθέσεις του εχθρού με πυραύλους και drones έπειτα από αμαρτωλή επίθεση του Ιράν», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του εμιράτου που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/vMkIV1AKuF — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 3, 2026

«Σε ανταπόδοση για τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν από την Αμερική εναντίον του ιρανικού λαού, βρίσκονται σε εξέλιξη επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ», επιβεβαίωσε λίγο αργότερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

🚨 In response to America’s crimes against the Iranian people, missile and drone attacks are currently being carried out against U.S. bases in Kuwait. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) September 3, 2026

Οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν την Κυριακή στη Μέση Ανατολή, έπειτα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, σενάριο που επαναλαμβάνεται από την αρχή του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου και δεν έχει βρεθεί διπλωματική οδός για να τερματιστεί.

Χθες Τετάρτη το Ιράν επιτέθηκε εναντίον βάσεων στη Μέση Ανατολή -και στο Κουβέιτ- που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Στους βομβαρδισμούς την Τρίτη και την Τετάρτη σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι στο Ιράν, ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονταν σε γαμήλια τελετή, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ καταδίκασε το «έγκλημα πολέμου» αυτό, τονίζοντας πως «βομβαρδίστηκε γαμήλια τελετή στο πλαίσιο της απελπισμένης προσπάθειας της Αμερικής να αποκρύψει την ήττα της».

حقیقت جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران دیشب در #سیریک به نمایش درآمد؛ جایی که یک مراسم عروسی، در چارچوب تلاش مذبوحانه آمریکا برای پنهان‌کردن شکست خود، بمباران شد؛ واقعیت، جنایت‌هایی است که آمریکا مرتکب می‌شود نه ویدئوهای تولیدشده با هوش مصنوعی که به دروغ مقام‌های آمریکایی را… pic.twitter.com/tKDPTHdV5u — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) September 2, 2026

Αποφασισμένο να ανταποδώσει, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως μπορούν να αναμένουν «νέα στρατηγική», σχεδιασμένη να «καταστρέψει τα θεμέλια» του εχθρού, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τραμπ: «Δεν ξέρω πόσο περισσότερο μπορεί να αντέξει το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει η σύγκρουση να παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Δεν νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω πόσο περισσότερο μπορούν να αντέξουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές επιχειρήσεις της Τρίτης ως «πολύ βαριά επίθεση».

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις «οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουμε».

Η Τεχεράνη είχε απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα εξαπολύοντας επιθέσεις κατά συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, μεταξύ των οποίων η Ιορδανία και το Μπαχρέιν.

Η προσπάθεια της Ουάσινγκτον να περιορίσει την κλιμάκωση

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, κορυφαίοι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να περιορίσουν την περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρονται να επιδιώκουν να διατηρήσουν τη σύγκρουση με το Ιράν σε σχετικά «χαμηλούς τόνους» μέχρι να ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία.

Η προσπάθεια αυτή συνδέεται με τις αυξανόμενες ανησυχίες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ότι η σύγκρουση μπορεί να έχει πολιτικό κόστος, καθώς η αμερικανική κοινή γνώμη εμφανίζεται ολοένα και πιο επιφυλακτική απέναντι στον χειρισμό του πολέμου.

Αρνητική η κοινή γνώμη για τον χειρισμό του πολέμου

Δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης Amherst, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο σε δείγμα 1.000 πολιτών, κατέγραψε έντονη δυσαρέσκεια για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα του Ιράν.

«Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό εκφράζει πλέον αρνητική άποψη για τη συνολική του διαχείριση ως προέδρου», ανέφερε το πανεπιστήμιο.

Ο ίδιος ο Τραμπ υποστήριξε πάντως ότι δεν επηρεάζεται από τις ενδιάμεσες εκλογές, σημειώνοντας ότι προτεραιότητά του είναι η στήριξη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

«Δεν το κάνουμε για κανέναν άλλο λόγο, ή τουλάχιστον κατά 99%, το κάνουμε για να βοηθήσουμε τη Μέση Ανατολή, να βοηθήσουμε το Ισραήλ και να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

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