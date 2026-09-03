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Το πετρέλαιο σταθεροποιήθηκε μετά από ένα τριήμερο ισχυρό ράλι, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η νέα στρατιωτική κλιμάκωση με το Ιράν δεν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και τις διαβεβαιώσεις της Ουάσινγκτον ότι οι ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζονται.

Το Brent κινήθηκε κοντά στα 95,26 δολάρια το βαρέλι με μικρή πτώση της τάξης του 0,40%, μετά την άνοδο άνω του 8% στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) παραμένει κοντά στα 90,80 δολάρια με μικρή πτώση κοντά στο 0,30%.

Ερωτηθείς για το πόσο μπορεί να διαρκέσει η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι «δεν νομίζω για πολύ», ωστόσο πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες «να πραγματοποιήσουν άλλη μία» επιχείρηση εφόσον χρειαστεί.

Η αγορά φοβάται τον Ορμούζ, αλλά βλέπει περιθώριο αποκλιμάκωσης

Τα νέα αμερικανικά πλήγματα ακολούθησαν εβδομάδες σχετικής ηρεμίας, με το Ιράν να απαντά εξαπολύοντας drones και πυραύλους κατά αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει ακολουθήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου πολέμου.

Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλέστηκε δύο αξιωματούχους με γνώση των επιχειρήσεων, ο αμερικανικός στρατός συνόδευσε την Τρίτη 40 πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία μετέφεραν συνολικά περίπου 18 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.

«Η τελευταία κλιμάκωση αναμένεται να διατηρήσει τη στήριξη στην αγορά, ωστόσο πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν αναζητούν διεξόδους», δήλωσε ο Dennis Kissler, ανώτατο στέλεχος της BOK Financial Securities.

Όπως πρόσθεσε, μια πιθανή επιστροφή στις ειρηνευτικές συνομιλίες θα μπορούσε να οδηγήσει σε γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η Τεχεράνη έχουν δείξει διάθεση επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά την κατάρρευση της προσωρινής συμφωνίας εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο.

Οι ροές από τον Περσικό Κόλπο συνεχίζονται

Παρά τις συνεχιζόμενες απειλές για τη ναυσιπλοΐα, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο συνεχίζονται.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ανέφερε ότι τη Δευτέρα πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ περίπου 17 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, με τη μέση ροή να διαμορφώνεται περίπου στα 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουέρθ, δήλωσε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου επιστρέφει πιο κοντά σε ισορροπία, καθώς οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο συνεχίζονται, αν και οι κίνδυνοι παραμένουν.

«Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα αποτελεί ανησυχία», ανέφερε ο Wirth.

Η Ουάσινγκτον ενισχύει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ φέρονται να παρατείνουν την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας περίπου 50.000 στρατιωτικούς στην περιοχή, ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει μεγαλύτερη ευελιξία στις επόμενες κινήσεις του, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εξέλιξη ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η σύγκρουση μπορεί να παραταθεί, παρά τις δηλώσεις Τραμπ περί σύντομης διάρκειας των επιχειρήσεων.

Οι τιμές του αργού παραμένουν σχεδόν 60% υψηλότερα από την αρχή του έτους, ενώ τα διυλισμένα προϊόντα, όπως το diesel, έχουν ενισχυθεί ακόμη περισσότερο λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Πτώση αποθεμάτων στις ΗΠΑ

Στο μέτωπο της αμερικανικής αγοράς, τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 4,5 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ενεργειακής Πληροφόρησης των ΗΠΑ (EIA).

Πρόκειται για την πρώτη πτώση από τα τέλη Ιουλίου.

Τα αποθέματα στον βασικό κόμβο αποθήκευσης του Cushing στην Οκλαχόμα αυξήθηκαν οριακά στα 22,5 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποθέματα βενζίνης υποχώρησαν.

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