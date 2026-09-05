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Το Ελ Νίνιο φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα, ισχυρότερη εποχή, με την κλιματική αλλαγή να βρίσκεται στο επίκεντρο των επιστημονικών εξηγήσεων για τη μεταβολή της έντασής του. Νέα έρευνα, σε μια περίοδο κατά την οποία διαμορφώνεται αυτό που χαρακτηρίζεται ως «σούπερ Ελ Νίνιο», δείχνει ότι οι ισχυρές εκδηλώσεις του φαινομένου των τελευταίων δεκαετιών απέχουν σημαντικά από όσα θεωρούνταν φυσιολογικά σε βάθος αιώνων.

Επιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν αναζήτησε απαντήσεις όχι μόνο στα σύγχρονα μετεωρολογικά δεδομένα, αλλά και σε ένα φυσικό αρχείο που μπορεί να αποκαλύψει την κλιματική ιστορία του πλανήτη: τα κοράλλια των Νησιών Γκαλαπάγκος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ένταση του Ελ Νίνιο έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 40% τα τελευταία 40 χρόνια, σε σύγκριση με τον μέσο όρο που προκύπτει από την εξέταση των προηγούμενων περίπου 1.000 ετών. Το εύρημα ενισχύει την ανησυχία ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας δεν επηρεάζει απλώς το κλίμα συνολικά, αλλά μπορεί να «τροφοδοτεί» και έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς πρόκλησης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η επικεφαλής της μελέτης, καθηγήτρια Τζούλια Κόουλ, επισημαίνει ότι στα στοιχεία που εξετάστηκαν δεν εντοπίζεται αντίστοιχη περίοδος στο παρελθόν με τόσο ισχυρά Ελ Νίνιο. Σύμφωνα με την ίδια, η ένταση του φαινομένου φαίνεται να μεταβάλλεται παράλληλα με την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, καθιστώντας τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες ασυνήθιστες σε σχέση με τη μακροχρόνια κλιματική ιστορία.

Από τον Ειρηνικό στις οικονομίες όλου του πλανήτη

Το Ελ Νίνιο αποτελεί φυσικό τμήμα ενός κλιματικού κύκλου που εναλλάσσεται με την ψυχρότερη φάση της Λα Νίνια, συνήθως ανά δύο έως επτά χρόνια. Οι επιπτώσεις του, ωστόσο, δεν περιορίζονται στον Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς μπορούν να μεταβάλουν τα καιρικά μοτίβα σε μεγάλες περιοχές του κόσμου.

Σε συνθήκες Ελ Νίνιο, οι αληγείς άνεμοι που υπό κανονικές συνθήκες ωθούν τα θερμότερα επιφανειακά νερά του Ειρηνικού προς την Αυστραλία εξασθενούν και σε ορισμένες περιπτώσεις αλλάζουν κατεύθυνση. Ως αποτέλεσμα, περιορίζεται η άνοδος ψυχρότερων νερών από τα βαθύτερα στρώματα του ωκεανού και θερμές υδάτινες μάζες συσσωρεύονται κοντά στις δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής.

Η μεταβολή αυτή μπορεί να επηρεάσει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία και να αναδιατάξει τις βροχοπτώσεις, τις περιόδους ξηρασίας και τη συχνότητα ακραίων καιρικών επεισοδίων σε διαφορετικές ηπείρους.

Οι συνέπειες αποκτούν και σαφή οικονομική διάσταση. Ισχυρότερες πλημμύρες και ξηρασίες μπορούν να πλήξουν την αγροτική παραγωγή, να δημιουργήσουν προβλήματα στις μεταφορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, να προκαλέσουν ζημιές σε ενεργειακές και άλλες υποδομές και να αυξήσουν τις ανάγκες για δημόσιες δαπάνες αποκατάστασης.

Στην Ευρώπη, οι επιπτώσεις δεν είναι πάντοτε άμεσες ή ίδιες. Ο ομότιμος καθηγητής Γεωφυσικών Κινδύνων Μπιλ ΜακΓκουάιρ σημειώνει ότι τα ισχυρά Ελ Νίνιο συνδέονται συχνά στο Ηνωμένο Βασίλειο με ηπιότερους αλλά περισσότερο θυελλώδεις φθινοπωρινούς και πρώιμους χειμερινούς μήνες, που μπορεί να ακολουθούνται από περιόδους έντονου ψύχους, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί απόλυτο κανόνα.

Τα κοράλλια ως κλιματική «χρονομηχανή»

Για να διαπιστώσουν εάν η σημερινή ένταση αποτελεί πραγματικά εξαίρεση, οι επιστήμονες έπρεπε να κοιτάξουν πολύ πιο πίσω από την εποχή των σύγχρονων μετεωρολογικών μετρήσεων.

Η ομάδα εξέτασε πυρήνες από 13 κοράλλια στα Γκαλαπάγκος, χρησιμοποιώντας υλικό τόσο από ζωντανές αποικίες όσο και από αρχαίους βράχους που διατηρούσαν κοραλλιακά κατάλοιπα. Τα κοράλλια λειτουργούν ως ένα είδος φυσικού αρχείου, καθώς η ανάπτυξή τους μπορεί να διατηρεί πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στον ωκεανό σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Επειδή το Ελ Νίνιο δεν εκδηλώνεται κάθε χρόνο, οι ερευνητές επέλεξαν δείγματα που κάλυπταν τουλάχιστον 20 χρόνια, ώστε να μπορούν να διακρίνουν μακροχρόνιες τάσεις από μεμονωμένες διακυμάνσεις.

Η εικόνα που προέκυψε ήταν ιδιαίτερα σαφής. Τα εντονότερα επεισόδια συγκεντρώνονται κυρίως στις τελευταίες τέσσερις έως πέντε δεκαετίες, ενώ πριν από αυτή την περίοδο καταγράφεται ένα πολύ πιο σταθερό μοτίβο χαμηλότερης έντασης.

Η Τζούλια Κόουλ ανέφερε ότι η ερευνητική ομάδα περίμενε πως, όσο προστίθεντο περισσότερα δεδομένα, η εικόνα θα γινόταν πιο σύνθετη. Αντίθετα, σύμφωνα με την ίδια, τα νέα στοιχεία ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη σαφήνεια της τάσης.

Η σύνδεση με την παγκόσμια υπερθέρμανση

Το επόμενο ερώτημα ήταν εάν αυτή η ενίσχυση θα μπορούσε να εξηγηθεί αποκλειστικά από φυσικές κλιματικές μεταβολές.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν κλιματικά μοντέλα που αναπαριστούν τις συνθήκες των τελευταίων 1.000 ετών, ενσωματώνοντας παράγοντες όπως οι μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις και οι διακυμάνσεις της ηλιακής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι συγκεκριμένοι φυσικοί μηχανισμοί δεν επαρκούν για να εξηγήσουν το μέγεθος της αλλαγής που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες.

Τα ευρήματα στρέφουν έτσι την προσοχή στην παγκόσμια υπερθέρμανση ως βασικό παράγοντα ενίσχυσης του Ελ Νίνιο. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή όσο αυξάνεται η ένταση του φαινομένου τόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνεται και η έκταση των συνεπειών του.

Στις πιθανές επιπτώσεις περιλαμβάνονται σοβαρότερες ξηρασίες και πλημμύρες, περισσότερες δασικές πυρκαγιές, προβλήματα στην παραγωγή και επάρκεια τροφίμων, καταστροφές υποδομών, πιέσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και αυξημένοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Οι μεταβολές στον υδρολογικό κύκλο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένα κλιματικό φαινόμενο μπορεί να μετατραπεί σε οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Μεγάλες πλημμύρες μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, δρόμους, σιδηροδρομικά δίκτυα και άλλες κρίσιμες υποδομές, ενώ παράλληλα μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση ασθενειών όπως η χολέρα.

Η καθηγήτρια Κόουλ εκτιμά ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη ουσιαστικά «υπερφορτίζει» το Ελ Νίνιο. Εφόσον η σύνδεση αυτή επιβεβαιώνεται, η προοπτική περαιτέρω ανόδου της θερμοκρασίας σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις και οι οικονομίες θα πρέπει να προετοιμάζονται για ισχυρότερα ακραία φαινόμενα και μεγαλύτερο κόστος αντιμετώπισης των συνεπειών τους.

Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή, όπως υπογραμμίζει η ίδια, καμία χώρα δεν διαθέτει απεριόριστους πόρους ώστε να θωρακιστεί πλήρως απέναντι σε ακραίες κλιματικές επιπτώσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, η ενίσχυση του Ελ Νίνιο δεν αποτελεί μόνο μια επιστημονική ένδειξη της μεταβολής του κλίματος, αλλά και μια νέα πρόκληση για υποδομές, γεωργία, δημόσια υγεία, κρατικούς προϋπολογισμούς και οικονομική ανθεκτικότητα.

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