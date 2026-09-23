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Eίναι ευρέως αποδεκτό ότι η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα θα είναι απαραίτητη για τον περιορισμό των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και την ετήσια «Climate Week NYC», ένα κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο: Ποιος θα πληρώσει για την δέσμευση του CO₂;

Η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα δεν μπορεί να προσφέρει τα οικονομικά οφέλη που προσφέρουν τεχνολογίες όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, δήλωσε ο Αντέρ Τέρνερ, πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακών Μεταβάσεων (Energy Transitions Commission), μιας συμμαχίας στελεχών από εταιρείες όπως ArcelorMittal SA, HSBC Holdings Plc και Shell Plc.

«Όταν πρόκειται για την δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα, δεν θα είναι ποτέ μια κατάσταση που θα ωφελεί όλους», δήλωσε ο Τέρνερ, ο οποίος είναι επίσης πρώην επικεφαλής της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, σε συνέντευξή του. «Το κάνεις για να μειώσεις τις εκπομπές, οπότε κάποιος πρέπει να πληρώσει».

Η επέκταση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων κύριων περιβαλλοντικών στόχων που δεν έχουν επιτευχθεί, σε έναν κόσμο που ξεπερνά κατά πολύ τους στόχους για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Ενεργειακών Μεταβάσεων.

Ο ΟΗΕ δήλωσε πρόσφατα ότι ο κόσμος πιθανότατα θα ξεπεράσει τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, καθώς οι τρέχουσες πολιτικές οδηγούν την υπερθέρμανση σε πορεία περίπου 2,6 °C.

Για να επανέλθουν οι θερμοκρασίες στους 1,5 °C, απαιτείται πλέον κάποια δέσμευση άνθρακα, ανέφερε ο ΟΗΕ, μια δήλωση που θεωρείται από τους υποστηρικτές του κλάδου και τους υπεύθυνους ανάπτυξης έργων ως επίσημη αναγνώριση της σημασίας της μείωσης του CO₂.

Η δέσμευση άνθρακα αναφέρεται σε σκόπιμες ανθρώπινες τεχνολογίες, πρακτικές και προσεγγίσεις που απομακρύνουν το CO₂ από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν μόνιμα — ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα — σε πετρώματα, ωκεανούς, εδάφη, δέντρα ή βιομηχανικά προϊόντα.

Η ζήτηση για πιστώσεις δέσμευσης άνθρακα έχει καταγράψει πτώση το 2026, με μόλις 23 εκατομμύρια πιστώσεις να έχουν αγοραστεί μέχρι στιγμής φέτος έως τις 17 Αυγούστου, σύμφωνα με έκθεση του περασμένου μήνα από την ερευνητική εταιρεία BloombergNEF. Η επιβράδυνση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των αγορών από τη Microsoft Corp., τον μεγαλύτερο αγοραστή της αγοράς.

Τα άλλα τρία κενά που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή Ενεργειακών Μεταβάσεων είναι η καθυστέρηση στην κατάργηση της ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα και η έλλειψη ουσιαστικής προόδου όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου και την παύση της αποδάσωσης. Ακόμη και καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα, η ηλιακή ενέργεια, οι μπαταρίες και η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας σημειώνουν πρόοδο, η αντιμετώπιση αυτών των πιο δύσκολων τομέων παραμένει απαραίτητη, δήλωσε ο Τέρνερ.

«Ακόμη και αν αύριο όλα τα οχήματα στον κόσμο γίνονταν ως δια μαγείας ηλεκτρικά, αν δεν εξαλείψετε τις εκπομπές μεθανίου, την αποδάσωση, δεν εγκαταλείψετε τον άνθρακα και δεν αρχίσετε να προβαίνετε σε κάποια δέσμευση άνθρακα, δεν θα φτάσετε στους 1,8 °C, πόσο μάλλον στους 1,5 °C», υποστήριξε.

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