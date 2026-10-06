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Στις φλόγες τυλίχθηκε το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου AFRAMAX RIO, στα ανοικτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

To πλοίο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας. Δεν διευκρινίζεται η προέλευσή τους, αλλά πιθανόν ήταν ουκρανικά.

This footage shows how the tanker currently burning near Sochi caught fire, with flames rapidly spreading across the vessel moments after the incident began in Russia https://t.co/0qwcNCfXCq — Surajit (@surajit_ghosh2) October 6, 2026

🔥🚢 A dramatic view from the Russian Sochi right now, where the burning oil tanker off the port has turned into a massive wall of fire https://t.co/oFKrLRTIuw — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 6, 2026

Από την πόλη είναι ορατή μια γιγαντιαία στήλη καπνού και ένα πλοίο που φλέγεται σχεδόν από τη μία άκρη στην άλλη.

Το ρωσικό υπουργείο ενημέρωσε πως το πλήρωμα του πλοίου, 23 Ινδοί ναυτικοί, διασώθηκαν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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