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Στις φλόγες τυλίχθηκε το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου AFRAMAX RIO, στα ανοικτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

To πλοίο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας. Δεν διευκρινίζεται η προέλευσή τους, αλλά πιθανόν ήταν ουκρανικά.

Από την πόλη είναι ορατή μια γιγαντιαία στήλη καπνού και ένα πλοίο που φλέγεται σχεδόν από τη μία άκρη στην άλλη.

Το ρωσικό υπουργείο ενημέρωσε πως το πλήρωμα του πλοίου, 23 Ινδοί ναυτικοί, διασώθηκαν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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