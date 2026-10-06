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Σε μια νέα φάση έχει εισέλθει η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που πυροδότησε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς η αγορά βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έλλειψη δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τον επικεφαλής του μεγαλύτερου ανεξάρτητου ομίλου εμπορίας πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο διευθύνων σύμβουλος της Vitol, Ράσελ Χάρντι, μιλώντας στο Energy Intelligence Forum στο Λονδίνο, επεσήμανε ότι, παρότι πλέον μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου καταφέρνουν να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο, έχει δημιουργηθεί ένα νέο σημείο συμφόρησης, καθώς οι αγοραστές δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν πλοία για τη μεταφορά των φορτίων.

«Ξεκινήσαμε αυτή τη σύγκρουση με μια κρίση στο αργό πετρέλαιο. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε κρίση στα πετρελαϊκά προϊόντα. Τώρα έχουμε περισσότερο αργό πετρέλαιο να βγαίνει από τη Μέση Ανατολή, αλλά η κατάσταση μετατρέπεται σε κρίση στη ναυτιλία», προειδοποίησε.

Σημειωτέον ότι η Vitol είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος όμιλος εμπορίας commodities στον κόσμο. Λειτουργώντας ως ιδιωτική εταιρεία που ανήκει στα στελέχη της, διακινεί καθημερινά πάνω από 7,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και παράγωγων καυσίμων, ενώ παράλληλα εμπορεύεται φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια και μέταλλα. Με ετήσια έσοδα που αγγίζουν τα 343 δις. δολάρια και ένα εκτεταμένο δίκτυο από διυλιστήρια, αποθηκευτικούς χώρους και χιλιάδες πρατήρια καυσίμων παγκοσμίως, αποτελεί κορυφαίο τμήμα της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας και άρα της παγκόσμιας οικονομίας.

«Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία»

«Πραγματικά δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να καλύψουν τις ανάγκες», εξήγησε ο Χάρντι, προσθέτοντας ότι το κόστος ναύλωσης ενός δεξαμενόπλοιου έχει ακολουθήσει «σχεδόν παραβολική» άνοδο, ενώ πλέον οι συνέπειες γίνονται αισθητές και στα διυλιστήρια.

Ο Χάρντι εκτίμησε ότι περίπου 12 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως και 2 εκατ. βαρέλια διυλισμένων καυσίμων καταφέρνουν πλέον να εξέλθουν από τον Κόλπο, μετά τη δημιουργία από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διαδρομής που επιτρέπει στα δεξαμενόπλοια να κινούνται προς και από τα Στενά του Ορμούζ.

Η διατήρηση αυτών των ροών είναι κρίσιμη προκειμένου να αποτραπεί μια νέα εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. «Χωρίς αυτές τις ροές, πράγματι υπάρχει το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι, επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστούν», προειδοποίησε, εξηγώντας ότι «δεν υπάρχουν πλέον άλλα αποθέματα στη Δύση που μπορούν να αντληθούν».

Πώς λειτουργεί η «γέφυρα» μέσω των Στενών του Ορμούζ

Η αύξηση των πετρελαϊκών ροών έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στις διεθνείς τιμές αναφοράς, με το Brent να διαπραγματεύεται την Τρίτη κάτω από τα 99 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Χάρντι, αυτή η μέθοδος είναι «πολύ αναποτελεσματική», καθώς τα πλοία παραμένουν δεσμευμένα περιμένοντας φορτία επί αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός των διαθέσιμων δεξαμενόπλοιων για μεταφορές σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Η έλλειψη πλοίων που προκύπτει έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των ναύλων, καθιστώντας παράλληλα ολοένα δυσκολότερο για τους traders και τα διυλιστήρια να υπολογίσουν το πραγματικό τελικό κόστος παράδοσης του αργού.

«Δημιουργείται τεράστια πίεση για όλους, επειδή κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά πόσο τελικά θα κοστίσει η μεταφορά», εξήγησε.

Στα 145 δολάρια φορτία από τη Βόρεια Θάλασσα

Τα διυλιστήρια που αδυνατούν να ναυλώσουν πλοία ή δεν είναι διατεθειμένα να καταβάλουν τους εξαιρετικά υψηλούς ναύλους ανταγωνίζονται πλέον επιθετικά για προμήθειες πετρελαίου που μπορούν να παραδοθούν ευκολότερα.

Ειδικά τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια έχουν πληγεί ιδιαίτερα από το υψηλό κόστος τόσο του αργού πετρελαίου όσο και των μεταφορών, με τα περιθώρια διύλισης –δηλαδή την απόδοση από τη μετατροπή του αργού σε καύσιμα– να έχουν περάσει πρόσφατα σε αρνητικό έδαφος.

Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα διυλιστήρια διαθέτουν άμεση πρόσβαση σε εγχώριες προμήθειες αργού, τα περιθώρια παραμένουν πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Νέος κίνδυνος για το ντίζελ στην Ευρώπη

Καθώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια δυσκολεύονται πλέον να παραμείνουν κερδοφόρα, είναι πιθανό να περιορίσουν την παραγωγή τους, εξέλιξη που θα μπορούσε να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα προσφοράς σε καύσιμα όπως το ντίζελ.

«Είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αγορά παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς ακόμη δεν υπάρχει κάποια προφανής λύση μπροστά μας», τόνισε ο Χάρντι. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι εξαγωγές τόσο αργού πετρελαίου όσο και καυσίμων από τη Μέση Ανατολή μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση των προβλημάτων.

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