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Μικρής κλίμακας τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία όπως είπαν οι Αρχές αποκαταστάθηκαν γρήγορα και η διαδικασία προχωρά κανονικά.

Οι Αρχές της Πολιτείας ανέφεραν ότι εμφανίστηκαν προβλήματα σε μηχανήματα ψηφοφορίας στην κομητεία Μπρόουαρντ, σε αρκετά εκλογικά τμήματα μάλιστα, με αποτέλεσμα ορισμένοι από τους πρώτους που πήγαν να ψηφίσουν να έφυγαν χωρίς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Τα τεχνικά προβλήματα έγιναν αντιληπτά αμέσως μετά το άνοιγμα της κάλπης, στις 7 το πρωί (τοπική ώρα, 14:00 στην Ελλάδα). Το σύστημα ενημέρωνε τους εκλογείς ότι είχαν λάθος ψηφοδέλτιο, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ίσχυε.

Οι πολίτες δεν μπορούσαν να ψηφίσουν μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, «επομένως κανείς δεν ψήφισε με λάθος ψηφοδέλτιο», εξήγησαν οι Αρχές. Κάποιοι πάντως δεν περίμεναν και έφυγαν από το κέντρο.

Μέχρι τις 3 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 22:00 στην Ελλάδα), περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους ψηφοφόρους της Φλόριντα είχαν ήδη ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές και συγκεκριμένα, 7,22 εκατομμύρια από τους συνολικά 13,6 εκατομμύρια ψηφοφόρους, είτε μέσω της πρόωρης ψηφοφορίας που ολοκληρώθηκε την Κυριακή είτε με φυσική παρουσία στα εκλογικά τμήματα την Τρίτη.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της Τρίτης, οι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικανοί που προσήλθαν στις κάλπες ήταν σχεδόν διπλάσιοι από τους Δημοκρατικούς, με 856.000 έναντι 445.000, σύμφωνα με τα στοιχεία του Florida Vote Tracker.