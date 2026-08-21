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Η Νάνσι Κίσινγκερ, ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής που στη συνέχεια έγινε στενή συνεργάτιδα και συνοδοιπόρος του συζύγου της, του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ, πέθανε σε ηλικία 92 ετών.

Έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στο Σάουθ Κεντ του Κονέκτικατ, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της που επικαλείται η New York Times.

Για σχεδόν μισό αιώνα, η Νάνσι Κίσινγκερ βρέθηκε στο πλευρό μιας από τις πλέον επιδραστικές αλλά και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Συνόδευε συχνά τον σύζυγό της στα διεθνή ταξίδια του, ενώ με την έντονη προσωπικότητα, την ευφυΐα και την κομψότητά της απέκτησε τη δική της παρουσία στους πολιτικούς και κοινωνικούς κύκλους της εποχής.

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικ Μπλούμπεργκ, αναφέρθηκε στη σημαντική παρουσία της Νάνσι Κίσινγκερ στη δημόσια ζωή, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ως συμβούλου και στενής συνεργάτιδας του συζύγου της.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ υπήρξε μια γυναίκα με ισχυρή κρίση, διακριτικότητα και βαθιά γνώση των διεθνών θεμάτων.

Nancy Kissinger was a powerhouse of ideas and insights that she put to work throughout her life in government and philanthropy – and as Henry’s most valued and trusted advisor. She was the ultimate diplomat – as wise as she was discreet – and I know how completely Henry admired… pic.twitter.com/uRalGB1Q1a — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) August 20, 2026

Από τον Μάο μέχρι τη Μητέρα Τερέζα

Στα ταξίδια της γνώρισε μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20ού αιώνα. Συναντήθηκε με τον Μάο Τσετούνγκ στην Κίνα και τη Μητέρα Τερέζα στην Ινδία, ενώ επισκέφθηκε την Μπες Τρούμαν, χήρα του πρώην Προέδρου Χάρι Τρούμαν.

Ο ηγέτης των Κούρδων ανταρτών στο Ιράκ τής είχε προσφέρει ένα χρυσό κολιέ με μαργαριτάρια, ενώ ο βασιλιάς Χουσεΐν της Ιορδανίας την είχε μεταφέρει με το προσωπικό του ελικόπτερο.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως τον θάνατο του Χένρι Κίσινγκερ, τον Νοέμβριο του 2023 σε ηλικία 100 ετών, το ζευγάρι αποτελούσε σταθερό σημείο αναφοράς στην πολιτική και κοινωνική ελίτ της Νέας Υόρκης. Στον κύκλο τους βρίσκονταν προσωπικότητες όπως οι Χένρι Κράβις, Στιβ Σβάρτσμαν, Μπρουκ Άστορ, Κάθριν Γκράχαμ και Μπάρμπαρα Γουόλτερς.

Η γνωριμία με τον Χένρι Κίσινγκερ

Η Νάνσι Σάρον Μάγκινες γεννήθηκε στις 13 Απριλίου 1934 στο Μανχάταν. Σπούδασε στο Mount Holyoke College της Μασαχουσέτης, από όπου αποφοίτησε το 1955, και αργότερα συνέχισε ακαδημαϊκές σπουδές στην Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.

Γνώρισε τον Χένρι Κίσινγκερ το καλοκαίρι του 1964, όταν και οι δύο εργάζονταν για τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Νέλσον Ροκφέλερ. Εκείνος ήταν σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής στην προεδρική εκστρατεία του Ροκφέλερ και εκείνη εργαζόταν ως ερευνήτρια.

Ο Κίσινγκερ την έπεισε αργότερα να εγκαταλείψει προσωρινά τις διδακτορικές σπουδές της και να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, όπου ανέλαβε σημαντικό ρόλο σε ερευνητικό πρόγραμμα διεθνών υποθέσεων του Ροκφέλερ.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 30 Μαρτίου 1974, όταν ο Χένρι ήταν 50 ετών και η Νάνσι 39. Λίγο αργότερα βρέθηκε απότομα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ενώ το 1975 οι δυο τους εμφανίστηκαν στο εξώφυλλο του People, που την παρουσίαζε ως την «πνευματική αδελφή ψυχή» του Κίσινγκερ.

«Ήταν η συνείδησή μου»

Η επιρροή της στον σύζυγό της ξεπερνούσε κατά πολύ τον κοινωνικό της ρόλο. Ο ίδιος ο Χένρι Κίσινγκερ αναγνώριζε δημόσια τη σημασία της στη ζωή και την πορεία του.

Στον τελευταίο τόμο των απομνημονευμάτων του, έγραψε ότι η Νάνσι τον ενθάρρυνε με τις συμβουλές και την αγάπη της, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «ήταν η συνείδησή μου».

Παράλληλα, η Νάνσι Κίσινγκερ είχε έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Για περίπου τρεις δεκαετίες ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Schwarzman Animal Medical Center στο Μανχάταν και συνέβαλε στην καθιέρωση του ετήσιου φιλανθρωπικού Top Dog Gala.

Με τον θάνατό της κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο μιας οικογένειας που για δεκαετίες βρέθηκε στο σταυροδρόμι της αμερικανικής διπλωματίας, της διεθνούς πολιτικής και της υψηλής κοινωνίας.

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