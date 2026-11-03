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Ένα ταξίδι στον συναρπαστικό κόσμο των ωκεανών προσφέρει το Nausicaá, το μεγαλύτερο ενυδρείο της Ευρώπης, που βρίσκεται στη Βουλώνη της βόρειας Γαλλίας.

Στις εγκαταστάσεις του φιλοξενούνται περίπου 58.000 θαλάσσια ζώα από 1.600 διαφορετικά είδη, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη μοναδική ποικιλομορφία της ζωής κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Από τους κοραλλιογενείς υφάλους και τις τροπικές λιμνοθάλασσες έως τα οικοσυστήματα της ανοιχτής θάλασσας, το ενυδρείο αναπαριστά διαφορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα, αναδεικνύοντας όχι μόνο την ομορφιά τους, αλλά και την ανάγκη προστασίας τους.

Όπως εξηγεί στο CNN Greece η υπεύθυνη επικοινωνίας του Nausicaá, Marine Barbarin-Delpierre, η φιλοσοφία του κέντρου είναι να δείξει ότι κάθε θαλάσσιος οργανισμός, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ισορροπία της φύσης.

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Από τους καρχαρίες και τα σαλάχια έως τους ιππόκαμπους

Οι καρχαρίες, τα σαλάχια και οι θαλάσσιοι ελέφαντες συγκαταλέγονται στα ζώα που προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Ωστόσο, εξίσου εντυπωσιακοί είναι οι μικρότεροι οργανισμοί, όπως οι μέδουσες, οι ιππόκαμποι, τα τροπικά ψάρια και τα κοράλλια.

Στόχος, σύμφωνα με την Barbarin-Delpierre, είναι οι επισκέπτες να κατανοήσουν ότι όλα τα είδη συνδέονται μεταξύ τους και συμβάλλουν στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Πίσω από τις μεγάλες δεξαμενές βρίσκεται μια σύνθετη καθημερινή διαδικασία φροντίδας. Η θερμοκρασία του νερού μεταβάλλεται ανάλογα με τις εποχές, επηρεάζοντας τον αναπαραγωγικό κύκλο, την όρεξη και τις διατροφικές ανάγκες των ζώων.

Αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, οι καρχαρίες τρέφονται με καλαμάρια και σκουμπριά, εμπλουτισμένα με βιταμίνες και ιώδιο. Η ποσότητα και η συχνότητα της τροφής καθορίζονται ξεχωριστά για κάθε είδος, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή συνύπαρξή τους.

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Η ιδιαίτερη ιστορία των πιγκουίνων

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Nausicaá κατέχουν οι πιγκουίνοι του Ακρωτηρίου, που φιλοξενούνταν στο ενυδρείο από το 2006.

Η αποικία αναπτύχθηκε σημαντικά, με περίπου 30 γεννήσεις από το 2009, συμβάλλοντας στις προσπάθειες διατήρησης του είδους.

Το 2026, ωστόσο, οι 24 πιγκουίνοι μεταφέρθηκαν σε συνεργαζόμενες εγκαταστάσεις, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης του ενυδρείου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nausicaá (@planetenausicaa)

Η αθέατη πλευρά του μεγαλύτερου ενυδρείου της Ευρώπης

Η λειτουργία μιας εγκατάστασης που φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες ζώα απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, συνεχή επιστημονική παρακολούθηση και αυστηρό έλεγχο της ποιότητας του νερού.

Κάθε οικοσύστημα χρειάζεται διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας, φιλτραρίσματος και διατροφής. Παράλληλα, πραγματοποιούνται κτηνιατρικοί έλεγχοι, παρακολούθηση της συμπεριφοράς και δράσεις που υποστηρίζουν την αναπαραγωγή των ειδών.

Όπως επισημαίνει η υπεύθυνη επικοινωνίας, ένα μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας παραμένει αόρατο στους επισκέπτες, παρότι είναι καθοριστικό για την ευζωία των ζώων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nausicaá (@planetenausicaa)

Προστασία των ωκεανών και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Πέρα από τον εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό του χαρακτήρα, το Nausicaá έχει ως βασική αποστολή την ευαισθητοποίηση, τη διατήρηση των ειδών και την καινοτομία.

Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα προστασίας απειλούμενων ζώων, στηρίζει δράσεις διατήρησης στο φυσικό τους περιβάλλον και αναπτύσσει ερευνητικές πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των κοραλλιογενών υφάλων.

Οι δράσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς οι ωκεανοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση, την υπεραλίευση και την καταστροφή των φυσικών οικοτόπων.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, που επηρεάζονται άμεσα από την άνοδο της θερμοκρασίας των θαλασσών.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του αποστολής, το ενυδρείο υλοποιεί επίσης το πρόγραμμα Mr.Goodfish, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας την υπεύθυνη αλιεία και κατανάλωση θαλασσινών. Κάθε εποχή δημοσιεύεται κατάλογος προτεινόμενων ειδών, με στόχο τον περιορισμό της πίεσης στα ευάλωτα θαλάσσια αποθέματα.

Το μήνυμα του Nausicaá είναι ότι η προστασία των ωκεανών δεν αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των επιστημόνων ή των κυβερνήσεων. Απαιτεί συντονισμένη δράση από τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις και τους ίδιους τους πολίτες, καθώς ακόμη και οι καθημερινές καταναλωτικές επιλογές μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής.