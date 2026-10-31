Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι Γάλλοι επενδυτές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σπεύδουν να εξασφαλίσουν συμβάσεις με κρατική υποστήριξη πριν από τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, φοβούμενοι ότι μια κυβέρνηση υπό την Μαρίν Λεπέν θα αναστείλει τα νέα έργα.

Αυτή η αναταραχή ακολουθεί δημοσκοπήσεις που δείχνουν την ηγέτιδα της ακροδεξιάς να έχει σημαντικό προβάδισμα ενόψει των εκλογών του Μαΐου. Η Λεπέν έχει δεσμευτεί να σταματήσει τα νέα αιολικά και ηλιακά πρότζεκτ και έχει επικρίνει τα δισεκατομμύρια ευρώ που ξοδεύει η Γαλλία για τη στήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Οι εταιρείες ανταγωνίζονται πλέον έντονα σε αυτό που θα μπορούσε να είναι οι τελευταίες κυβερνητικές δημοπρασίες για τα επόμενα χρόνια, σε περίπτωση που η ακροδεξιά κερδίσει.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ, η Λεπέν επιτίθεται εδώ και χρόνια στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατηγορώντας τις επιδοτήσεις — οι οποίες ξεπέρασαν τα 6 δισ. ευρώ πέρυσι — καθώς και τη γενική ενεργειακή πολιτική του Εμανουέλ Μακρόν, ότι φτωχαίνουν τους Γάλλους και καταστρέφουν την οικονομία.

Η ηλιακή ισχύς αυξήθηκε ραγδαία υπό την ηγεσία του Μακρόν, αφού η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε τις τιμές της ενέργειας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2022, ενώ τεχνικά προβλήματα μείωσαν δραστικά την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας της Γαλλίας.

Το σκηνικό έχει αλλάξει έκτοτε. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει υποτονική, η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές έχει αυξηθεί και οι αντιδραστήρες της EDF έχουν επανέλθει σε λειτουργία, ωθώντας την κυβέρνηση να αναθεωρήσει προς τα κάτω ορισμένους από τους στόχους της για πράσινη ενέργεια, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερπροσφορά.

Αυτή η ανατροπή έχει πλέον αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κλάδο. Η Reden, η οποία εξαγοράστηκε από την Macquarie Asset Management και τους εταίρους της το 2022, πάγωσε τις προσλήψεις υπεύθυνων ανάπτυξης έργων στη Γαλλία στις αρχές του έτους, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με μελλοντικούς διαγωνισμούς. Αντ’ αυτού, επεκτείνεται στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γερμανία.

Άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Valorem, άρχισαν να μειώνουν θέσεις εργασίας και κόστη φέτος, αφού η κυβέρνηση μείωσε τους στόχους ανάπτυξης των ΑΠΕ για την επόμενη δεκαετία. Η επιβράδυνση έχει εντείνει τον ανταγωνισμό για τις συμβάσεις που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες.

Οι επενδυτές αποδέχονται επίπεδα τιμών «που εξακολουθούν να είναι ενδιαφέροντα, πριν ενδεχομένως αντιμετωπίσουν μια περίοδο χωρίς δημοπρασίες», δήλωσε ο Φρανκ Ντεμέιγ, διευθύνων σύμβουλος της Reden, η οποία κέρδισε το 20% των 931 μεγαβάτ που ανατέθηκαν στη δημοπρασία για επίγεια φωτοβολταϊκά πρότζεκτ πρόσφατα.

Οι χαμηλές τιμές περιπλέκουν επίσης τη συζήτηση σχετικά με τις επιδοτήσεις για τις ΑΠΕ. Τα μεγάλα ηλιακά έργα εξασφάλισαν συμβάσεις με μέση τιμή 61 ευρώ ανά μεγαβατώρα στον τελευταίο διαγωνισμό, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στις τιμές των συμβάσεων χονδρικής για τα έτη 2029 και 2030 στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Η κυβέρνηση πληρώνει τους κατασκευαστές όταν οι τιμές της αγοράς πέφτουν κάτω από αυτό το επίπεδο, ενώ οι εταιρείες πληρώνουν το κράτος όταν οι τιμές ανεβαίνουν πάνω από αυτό. Επομένως, τα έργα θα μπορούσαν να χρειαστούν ελάχιστη ή καθόλου επιδότηση αν οι τιμές παραμείνουν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα, και θα μπορούσαν μάλιστα να αποφέρουν έσοδα στην κυβέρνηση αν αυξηθούν, σύμφωνα με το Bloomberg.