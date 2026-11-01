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Οι συναλλαγές επαγγελματικών ακινήτων στην Ευρώπη έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τα χειρότερα σημεία αναφοράς της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά το γ’ τρίμηνο, καθώς η ραγδαία άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και η έναρξη ενός νέου κύκλου αυξήσεων των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες περιόρισαν τις ελπίδες για ανάκαμψη των αποτιμήσεων.

Η αξία των συναλλαγών μειώθηκε κατά ένα τρίτο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 8,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της MSCI. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσό από το γ’ τρίμηνο του 2009, όταν οι αποτιμήσεις των ακινήτων είχαν φτάσει στο χαμηλότερο σημείο τους μετά την κρίση.

Ο Μαρκ Σουέτμαν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων LS Estates ανέφερε ότι, παρά τις ισχυρές προοπτικές αύξησης των ενοικίων για τους καλύτερους χώρους γραφείων, οι επενδυτές ήταν «αποφασισμένοι να αποφύγουν τον κίνδυνο», ανησυχώντας για τη βιωσιμότητα των έργων εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού και περιπτώσεων αφερεγγυότητας εργολάβων και υπεργολάβων.

Οι πωλήσεις γραφείων που αναμενόταν να έχουν ήδη ξεκινήσει έχουν αποσυρθεί από την αγορά, ανέφεραν μεσίτες. Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές επιδιώκουν να επαναδιαπραγματευτούν τις συμφωνίες σε όλους τους τομείς, λόγω του αυξανόμενου κόστους δανεισμού, όπως ανέφεραν οι FT.

Σύμφωνα με στοιχεία της MSCI, οι συναλλαγές μειώθηκαν σε όλους τους τύπους εμπορικών ακινήτων, με τον συνολικό όγκο των συναλλαγών να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2023, στα 43 δισ. ευρώ. Εξαιρουμένου του γ’ τριμήνου του 2023, οι συναλλαγές ακινήτων έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2013.

Αν και η ζήτηση για ακίνητα σε προνομιακές τοποθεσίες παρέμεινε ισχυρή, η αγορά εμπορικών ακινήτων παρουσιάζει υποτονικότητα από τότε που οι κεντρικές τράπεζες εφάρμοσαν μια σειρά ταχείας αύξησης των επιτοκίων το 2022, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης και επηρεάζοντας αρνητικά τις αποτιμήσεις.

Η έναρξη ενός νέου κύκλου αυξήσεων επιτοκίων τους τελευταίους μήνες, με στόχο τον περιορισμό του πληθωρισμού που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχει ψύξει περαιτέρω την αγορά.

«Η ραγδαία άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων είχε σημαντική επίδραση στις συναλλαγές, εισάγοντας ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας ως προς τις τιμές σε μια αγορά που αγωνίζεται να προσαρμοστεί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον», δήλωσε ο Τομ Λίχι της MSCI. Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται καθώς οι τιμές πέφτουν.

Η αγορά εμπορικών ακινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξε σχετικά ανθεκτικότητα, με τη ζήτηση για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διαμερίσματα να συμβάλει στον περιορισμό της πτώσης σε λίγο πάνω από 10%.

Η επιβράδυνση στη Γαλλία και τη Γερμανία ήταν, ωστόσο, πολύ πιο έντονη, με τον όγκο των συναλλαγών να μειώνεται σχεδόν κατά το ήμισυ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Το κόστος δανεισμού στη Γαλλία έχει εκτοξευθεί από τις αρχές του έτους, καθώς οι διαμαρτυρίες για το κόστος διαβίωσης και οι πολιτικές εντάσεις εν όψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους έχουν πυροδοτήσει φόβους σχετικά με τη βούληση της χώρας να αντιμετωπίσει το βάρος του χρέους της.

Ο Λίχι ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν αναβάλει την πώληση των περιουσιακών τους στοιχείων με την ελπίδα ανάκαμψης στις αποτιμήσεις πριν από το 2022 να αποφασίσουν τώρα να κλείσουν τη συμφωνία και να τα τιμολογήσουν «σε ένα επίπεδο στο οποίο πιστεύουν ότι θα πουληθούν, αντί για το επίπεδο στο οποίο ενδεχομένως θα πουληθούν». Ωστόσο, η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «σημαντικές αντιξοότητες», προσέθεσε.