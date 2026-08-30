Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις σορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους.

Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των φονικών πλημμύρων της περασμένης Τετάρτης, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 781, σύμφωνα με την εθνική αρχή αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Πάνω από 2.500 άνθρωποι συνεχίζεται να αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 ανθρώπους αγνοούμενους.

Στο Νεπάλ, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Ινδουιστές, ο νεκροί παραδοσιακά αποτεφρώνονται σε τελετές, συνεπώς οι ταφές θεωρούνται μακροπρόθεσμη αποθήκευση μέχρι οι οικογένειες να μπορέσουν να ανακτήσουν τις σορούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι όλα τα θύματα που θάφτηκαν καταγράφηκαν προσεκτικά.

«Σύμφωνα με τα τυπικά και αναγνωρισμένα πρωτόκολλα, όπως αυτά της ΔΕΕΣ (Διεθνής Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού), οι σοροί των νεκρών, ιδίως εκείνων που δεν είναι αναγνωρίσιμα, έχουν ταφεί προσωρινά», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Ιατρικές ομάδες πήραν δείγματα DNA από κάθε θύμα πριν από την ταφή, ώστε οι οικογένειες να μπορούν στο μέλλον να κάνουν ταυτοποιήσεις και να τους επιτραπεί να κάνουν εκταφές να τις απαραίτητες τελετές».

Αντιμέτωπο με τον αυξανόμενο αριθμό σορών, το Νεπάλ έχει ζητήσει ψυκτικές μονάδες αποθήκευσης και κιτ εξέτασης DNA.

«Έχουμε επικοινωνήσει με διάφορες χώρες για ψυκτικές μονάδες. Θα χρειαστούμε περισσότερα από χίλιες και έχουμε αρχίσει να τις παραλαμβάνουμε», δήλωσε ο Ράι.

«Πολλά σώματα έχουν ανακτηθεί και έχουν αρχίσει να αποσυντίθενται. Προκειμένου να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, έπρεπε να θάψουμε τα πτώματα που βρίσκονταν σε αποσύνθεση», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σφίγγει τον κλοιό σε servicers η κυβέρνηση – Στο μικροσκόπιο οι πρακτικές, τι καταγγέλλουν οι δανειολήπτες

Βρετανικά πανεπιστήμια: Σχεδόν τα μισά στο «κόκκινο» – Πώς και γιατί χάθηκε το… χρυσωρυχείο των ξένων φοιτητών

OpenAI: Δώρα στους υπαλλήλους ελβετικά ρολόγια αξίας 1 εκατ. ευρώ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ