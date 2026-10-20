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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή σχετικά με τη σημασία της εξάλειψης του ιρανικού καθεστώτος.

«Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη του ιρανικού καθεστώτος», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. «Έχω συζητήσει το θέμα αυτό με τον Τραμπ πολλές φορές, μεταξύ άλλων και προχθές».