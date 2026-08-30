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Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε στις 3 Ιανουαρίου από τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε σήμερα μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι “κρατάει γερά” και δημοσίευσε φωτογραφίες του με γκρι φόρμα από τη φυλακή της Νέας Υόρκης.

Στις δύο φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, ο Μαδούρο φοράει γκρι φόρμα και σχηματίζει με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης.

Φαίνεται ότι έχει αδυνατίσει πολύ από τότε που αιχμαλωτίστηκε. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα χρονολογούνται από τις 25 Ιουνίου, βάσει της χρονικής σήμανσης της κάμερας, μια ημέρα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό που άφησε πίσω του περισσότερους από 6.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα.

“Στέλνω αυτές τις φωτογραφίες ως ένα μικρό δώρο σε όλους εγγονούς και τις εγγονές μου, στα αγόρια και τα κορίτσια, και σε όλους τους ευγενείς ανθρώπους που μας αγαπούν”, έγραψε στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

“Θέλω να ξέρετε ότι κρατάμε γερά, η καρδιά είναι γεμάτη από την αγάπη σας”, συνεχίζει. “Θα μείνουμε δυνατοί, ήρεμοι και αποφασισμένοι: ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός θα προνοήσει. Η Βενεζουέλα θα ξαναγεννηθεί”, είπε τέλος επαναλαμβάνοντας το νέο σύνθημα της κυβέρνησης της Βενεζουέλας (Venezuela renacera) μετά τους σεισμούς.

Pequeño regalo de amor y esperanza Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Το μήνυμα αυτό δημοσιοποιείται δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση από τη διάδοχό του, την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, μιας “ιστορικής” πετρελαϊκής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα εκμεταλλευτούν κοιτάσματα στη Βενεζουέλα.

Η Ροδρίγκες, που κυβερνά υπό την ισχυρή πίεση της Ουάσινγκτον, δήλωσε το Σάββατο ότι “επέλεξε την οδό της διπλωματίας”, ελπίζοντας ότι η Βενεζουέλα θα γίνει μια “ενεργειακή δύναμη”.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, που αιχμαλωτίστηκαν στο Καράκας κατά τη διάρκεια πολύνεκρης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης τον Ιανουάριο, οδηγήθηκαν στις ΗΠΑ και είναι εκλειστοι σε φυλακή του Μπρούκλιν, κατηγορούμενοι για εμπορία ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων, εγκλήματα που και οι δύο αρνούνται.

Στη φυλακή, ο Μαδούρο δεν έχει πρόσβαση στις εφημερίδες ούτε στο Διαδίκτυο, αλλά του επιτρέπεται να μιλά στο τηλέφωνο με την οικογένειά του και τους δικηγόρους του για περίπου 300 λεπτά τον μήνα, με μέγιστη διάρκεια 15 λεπτά ανά κλήση, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Μαδούρο. Ίσως γι αυτό δημοσιεύει τακτικά στο Διαδίκτυο.

Ο γιος του, ο Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα, γνωστός και ως “Νικολασίτο”, δηλώνει ότι ο πατέρας του είναι καλά στην υγεία του και αφιερώνει τον χρόνο του στη μελέτη της Βίβλου.

Η δίκη κατά του Μαδούρο και της συζύγου του στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027, ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

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