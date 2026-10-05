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Με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026 τιμώνται οι Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel για το έργο τους στην Οπτογενετική, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης.

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