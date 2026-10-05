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Η ΠΟΜΙΔΑ με ανακοίνωσή της χαιρετίζει την προώθηση σε δημόσια διαβούλευση (ανοικτή σε σχόλια έως την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026,) του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού GIGABIT και την ενίσχυση των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου και σαφούς θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, η διευκόλυνση της πρόσβασης των παρόχων σε κτιριακές υποδομές και η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών αποτελούν θετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ταχύτερη ψηφιακή αναβάθμιση των κτιρίων και στην ανάπτυξη των δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων, που είναι το μέλλον στις επικοινωνίες.

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το νέο πλαίσιο να μην οδηγήσει σε νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες, πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ή σε πολλαπλές και παράλληλες εγκαταστάσεις υποδομών από διαφορετικούς παρόχους στο ίδιο κτίριο. Για τον λόγο αυτό θεωρεί αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα του άρθρου 8, ώστε να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα οι υφιστάμενες κατάλληλες υποδομές και να προστατεύονται η κοινόχρηστη, κοινόκτητη και ιδιωτική περιουσία, χωρίς να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων.

Οι προτάσεις που επισήμανε η ΠΟΜΙΔΑ στη σχετική διαβούλευση έχουν ως εξής:

Η ΠΟΜΙΔΑ θεωρεί αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα του άρθρου 8, ώστε να αποφευχθούν αφενός η επιβολή πρόσθετων διοικητικών διαδικασιών και κόστους στους ιδιοκτήτες κτιρίων και αφετέρου η εγκατάσταση νέων υποδομών σε πολυκατοικίες όπου ήδη υφίστανται εγκατεστημένες κατάλληλες υποδομές.

1. ‘Αρθρο 8, παράγραφος 1 – Κτίρια με «Σήμα Έξυπνης Ετοιμότητας»

Για τα κτίρια τα οποία έχουν ήδη ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες εργασίες του προγράμματος «SMART READINESS» και έχουν λάβει το «Σήμα Έξυπνης Ετοιμότητας», θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή διαδικασίας ή η προμήθεια του νέου «Σήματος Ευρυζωνικής Υποδομής».

Τα κτίρια αυτά θα πρέπει να θεωρείται ότι πληρούν αυτοδικαίως τις σχετικές προϋποθέσεις και να λαμβάνουν αυτοδίκαια το «Σήμα Ευρυζωνικής Υποδομής», χωρίς πρόσθετη διαδικασία, κόστος ή υποχρέωση επανελέγχου.

Η πρόβλεψη αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του «SMART READINESS» έχουν ήδη δημιουργηθεί και πιστοποιηθεί υποδομές που αποσκοπούν ακριβώς στην προετοιμασία των κτιρίων για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων. Το πρόγραμμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση εσωτερικής καλωδίωσης και οπτικών υποδομών στα κτίρια, ενώ η ολοκλήρωσή του οδηγεί στην έκδοση του «Σήματος Έξυπνης Ετοιμότητας».

Η θέσπιση ενός δεύτερου, διακριτού σήματος χωρίς αυτοδίκαιη αναγνώριση του ήδη χορηγηθέντος «Σήματος Έξυπνης Ετοιμότητας» θα δημιουργούσε περιττή γραφειοκρατία και ενδεχομένως πρόσθετη επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν ήδη επενδύσει σε υποδομές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πολιτείας.

2. ‘Αρθρο 8, παράγραφος 4 – Υποχρεώσεις παρόχων

Προτείνεται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 να αναδιατυπωθεί ως εξής:

«Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εγκαθιστούν υποδομή εντός κτιρίου υποχρεούνται να:»

Με τη συγκεκριμένη διατύπωση καθίσταται σαφές ότι οι προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 αποτελούν υποχρεώσεις που αφορούν τους παρόχους οι οποίοι προβαίνουν σε εγκατάσταση υποδομής εντός κτιρίου και όχι γενικό και αόριστο» ευχολόγιο» για τις δραστηριότητές τους.

3. ‘Αρθρο 8, παράγραφος 4, υποπαράγραφος β΄ – Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών

Η υποπαράγραφος β΄ προτείνεται να αναδιατυπωθεί ως εξής:

«β) ελαχιστοποιούν την όποια όχληση, τις επιπτώσεις στην κοινόχρηστη ή κοινόκτητη ή ιδιωτική περιουσία και να χρησιμοποιούν κάθε υφιστάμενη υλική υποδομή όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ψηφιακή, ευρυζωνική, τηλεπικοινωνιακή, η οποία είναι διαθέσιμη στο κτίριο. Η αξιοποίηση και χρησιμοποίηση αυτή γίνεται χωρίς οιοδήποτε επιπλέον κόστος για τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες του κτίσματος. Για την υποχρέωση αυτή των παρόχων σε κτίρια με πιστοποιημένη εγκατάσταση με το “Σήμα Έξυπνης Ετοιμότητας” ή το “Σήμα Ευρυζωνικής Υποδομής” ουδεμία εξαίρεση ή παρέκλιση υφίσταται»

Η συγκεκριμένη προσθήκη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα κτίρια στα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί υποδομές. Η υφιστάμενη υποδομή θα πρέπει να αξιοποιείται από τους παρόχους και να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση παράλληλων ή επαναλαμβανόμενων υποδομών, όταν υπάρχει ήδη κατάλληλη διαθέσιμη υποδομή στο κτίριο.

Η πρόβλεψη αυτή θα συμβάλει στην αποφυγή περιττών εργασιών, στην προστασία της κοινόχρηστης, κοινόκτητης και ιδιωτικής περιουσίας και στη μείωση της όχλησης των ιδιοκτητών και των ενοίκων, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την ψηφιακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η ΕΕΤΤ έχει ήδη διαμορφώσει ειδικό πλαίσιο πρόσβασης σε FLOOR BOX κτιρίων που διαθέτουν υποδομή οπτικών ινών, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων που έχουν επιδοτηθεί μέσω του «SMART READINESS».

Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί, επίσης, την Πολιτεία να προχωρήσει, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, στην άμεση έκδοση των σχετικών εφαρμοστικών αποφάσεων (ΚΥΑ), ώστε να τερματιστεί η μετατροπή των εισόδων και των κοινοχρήστων χώρων των πολυκατοικιών σε «πεδίο μάχης» μεταξύ των παρόχων. Το περιεχόμενό τους θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές ως προς την υποχρέωση των παρόχων να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες διαθέσιμες υποδομές των πολυκατοικιών, και όχι να επιχειρούν την πραξικοπηματική δημιουργία παράλληλων εγκαταστάσεων οπτικών ινών, ώστε να τερματιστεί το σημερινό αλαλούμ και να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμιση του κτιριακού δυναμικού της χώρας».

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