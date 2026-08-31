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Στις συνθήκες που οδήγησαν στη βύθιση του «Filo Jet» στρέφονται πλέον οι έρευνες, την ώρα που συνεχίζεται η αγωνία για τους αγνοούμενους του ναυαγίου ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας. Επιζώντες καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και ανεπαρκή αντίδραση του πληρώματος, ενώ ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα έχουν τεθεί υπό κράτηση. Το καταμαράν βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων και κρίσιμη θεωρείται η ανάκτηση του μαύρου κουτιού.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τις πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων να παραμένουν διαφορετικές. Σύμφωνα με το philenews, 18 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους. Νωρίτερα είχαν μεταδοθεί πληροφορίες για 17 αγνοούμενους.

Girne açıklarında yaşanan Filo Jet faciasına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, geminin alabora olarak batış anını görüntüledi. Video: Murat Şahin#haber #kktc #kıbrıs pic.twitter.com/SLwU4GzktH — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, από τους οποίους 259 ήταν επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

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