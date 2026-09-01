Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέες αποκαλύψεις που ρίχνουν περισσότερο φως στα αίτια της τραγωδίας με τους 8 νεκρούς και τους 20 αγνοούμενους από τη βύθιση του καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας φέρνουν στη δημοσιότητα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τα οποία μεταφέρουν ότι αφενός το Filo Jet είχε υποστεί ζημιές λίγες ημέρες νωρίτερα όταν βρέθηκε εν μέσω κακοκαιρίας και αφετέρου ότι οι χειρισμοί του καπετάνιου συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα αρθρογράφος της Hurryiet που επικαλείται πληροφορίες από ασφαλιστικές εταιρείες, αναφέρει ότι οι ρωγμές που προκάλεσαν τη βύθιση του πλοίου δεν δημιουργήθηκαν την ημέρα του ατυχήματος αλλά είχαν προκληθεί από προηγούμενη κακοκαιρία όταν το πλοίο τύπου καταμαράν βρέθηκε αντιμέτωπο με κύματα 4-4,5 μέτρων λόγω των ανέμων με ταχύτητα 30 κόμβων. «Έβγαλαν το πλοίο σε κακές καιρικές συνθήκες. Το πλοίο χτυπιόταν, έπεφτε πάνω στα κύματα με μεγάλη δύναμη» είπαν οι ειδικοί στον Τούρκο δημοσιογράφο.

Οι πηγές που επικαλείται, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι διαθέτουν και βιντεοληπτικό υλικό που αποδεικνύει ότι το πλοίο είχε ρωγμές και, όμως, ο καπετάνιος και το πλήρωμα απέπλευσαν κανονικά από την κατεχόμενη Κερύνεια.

Παράλληλα η εφημερίδα Sabah μεταφέρει ότι το πλοίο που είχε τεθεί σε ακινησία για επτά χρόνια καθώς είχε κατασχεθεί λόγω αδυναμίας της εταιρείας εκμετάλλευσης να εξοφλήσει τις οφειλές της προς εργαζομένους και άλλους πιστωτές, είχε επισκευαστεί με μπαλώματα.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι έρευνες μετά την τραγωδία δείχνουν ότι το Filo Jet άρχισε να παίρνει νερά από το σημείο όπου είχε γίνει η επισκευή καθώς τα κύματα δημιούργησαν άνοιγμα περίπου 1,5-2 μέτρων, με αποτέλεσμα το πλοίο να γεμίσει γρήγορα με νερό.

Σημειώνεται, δε, ότι στο πιστοποιητικό κλάσης του πλοίου αναφέρεται πως «το πλοίο δεν μπορεί να αναχωρήσει από το λιμάνι όταν το ύψος των κυμάτων υπερβαίνει τα 3 μέτρα», όμως η Λιμενική Αρχή έδωσε άδεια απόπλου παρά το γεγονός ότι στην περιοχή υπήρχε καταιγίδα

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα επιθεώρησης που εξασφάλισε η Sabah, η τελευταία ολοκληρωμένη επιθεώρηση για το πιστοποιητικό κλάσης του ταχύπλοου καταμαράν, με αριθμό IMO 8962034, που ανήκει στη Filo Denizcilik, πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2024. Τα τεχνικά όρια που αναφέρονταν στο επίσημο έγγραφο και τα οποία αποδείχθηκαν καθοριστικής σημασίας για την τραγωδία ήταν τα εξής:

Οι λάθος χειρισμοί του καπετάνιου

Κατά τους ειδικούς που μίλησαν στη Hurryiet, καθοριστικοί αποδείχθηκαν και οι χειρισμοί του καπετάνιου Μουσταφά Οζ, ο οποίος είχε 25 χρόνια προϋπηρεσίας.

Όπως αναφέρουν «αν ο καπετάνιος είχε σταματήσει, αν δεν είχε συνεχίσει να κινείται, θα μπορούσε να είχε αποβιβάσει όλους τους επιβάτες. Τι έκανε; Έστριψε απότομα το πλοίο προς τα δεξιά. Δηλαδή, έστρεψε το πηδάλιο προς τη δεξιά πλευρά του πλοίου. Αποτέλεσμα της κίνησης αυτής ήταν το νερό που γέμισε τον κενό χώρος που υπάρχει στο κατάστρωμα του πλοίου, κάτω από το σαλόνι των επιβατών, να προκαλέσει την ανατροπή και βύθιση. Αν το νερό γεμίσει μόνο τη μία πλευρά των πλωτήρων του καταμαράν, το πλοίο δεν θα βυθιστεί. Έτσι είναι κατασκευασμένα αυτά τα πλοία. Δεν βυθίζονται ακόμη και αν υπάρχει νερό μόνο στη μία πλευρά. Ωστόσο, επειδή ο καπετάνιος έκανε απότομη στροφή, έγειρε το πλοίο προς τη μία πλευρά και το βύθισε».

Διαβάστε ακόμη

Αγριεύει το «ντέρμπι» με την ακρίβεια: Το ακριβό diesel απειλεί το φθηνό «καλάθι»

Μειώσεις τιμών: Οι κωδικοί που σπάνε το φράγμα του 10%

ΔΕΘ: «Costing war» από το Μαξίμου – Ο λογαριασμός για Τσίπρα και Ανδρουλάκη και η παγίδα του Νοεμβρίου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ