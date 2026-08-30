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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή επιβατηγού καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης, στη νότια Τουρκία. Παράλληλα, αναζητούνται ακόμη 23 άνθρωποι σύμφωνα με τον «πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ, ενώ 237 έχουν διασωθεί.

Το ταχύπλοο επιβατηγό της εταιρείας Filo Denizcilik απέπλευσε λίγο μετά το μεσημέρι από το τουριστικό λιμάνι της Κερύνειας και, ενώ βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα από την ακτή, άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο πλοίαρχος επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και τελικά ανατράπηκε.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται επιβάτες επάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος να περιμένουν βοήθεια. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι ορισμένοι επιβάτες αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα όταν το νερό άρχισε να εισέρχεται στο καταμαράν.

Σύμφωνα με δήλωση του λεγόμενου «δημάρχου» της κατεχόμενης Κερύνειας, Μουράτ Σενκούλ στο Sözcü TV, 159 άνθρωποι έχουν διασωθεί μετά από μεγάλη κινητοποίηση της τουρκοκυπριακής ακτοφυλακής στην περιοχή. Στη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν και ιδιωτικά σκάφη.

Διαφορετικοί αριθμοί για τους επιβαίνοντες

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 279 επιβαίνοντες, ενώ ο Μουράτ Σενκούλ αναφέρθηκε αρχικά σε περίπου 270 ανθρώπους.

Νεότερη ενημέρωση από τον λεγόμενο «υπουργό Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» των κατεχομένων Ερχάν Αρικλί κατέβασε τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στους 267. Όπως δήλωσε στο “Τουρκοκυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων”, στο σκάφος επέβαιναν 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Πρόκειται μέχρι στιγμής για τον πληρέστερο επίσημο απολογισμό.

Ο Αρικλί, ο οποίος είναι ένας εκ των καταζητουμένων για την δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, ανέφερε ότι το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά ενώ βρισκόταν περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από την ακτή. Άλλες τοπικές πηγές τοποθετούν το σημείο της ανατροπής κοντά στην περιοχή Diana Beach, περίπου δυόμισι χιλιόμετρα από την Κερύνεια. Η ακριβής θέση αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

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