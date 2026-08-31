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Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης της οικογένειας εμπορικών σημάτων easy (www.easy.com και www.easyHistory.info), καθώς και Ιδρυτής και πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των 8 ανθρώπων που έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους κατά τη βύθιση του φέρι μποτ, η οποία σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου 2026, λίγα μίλια ανοικτά της βόρειας ακτής της Κύπρου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, ο Sir Stelios Χατζηιωάννου στέλνει τη σκέψη και τις προσευχές του στις οικογένειες και τους οικείους των 18 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται ως αποτέλεσμα του ναυαγίου. Ως μία μικρή αλλά ουσιαστική και έμπρακτη χειρονομία στήριξης και αλληλεγγύης προς τις οικογένειες που έχουν πληγεί, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου ανακοίνωσε άμεση χρηματική στήριξη συνολικού ύψους 260.000 ευρώ προς τους πλησιέστερους συγγενείς των θυμάτων των 26 οικογενειών, που έχουν χάσει τη ζωή τους ή θα επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους από τη βύθιση του φέρι μποτ.

Συγκεκριμένα, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου θα καταβάλει, μέσω τραπεζικού εμβάσματος, χρηματική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ στον στενότερο συγγενή κάθε προσώπου που έχει πιστοποιηθεί ότι έχασε τη ζωή του εξαιτίας της βύθισης του φέρι μποτ, εντός ενός μηνός από το περιστατικό. Η συνολική χρηματική ενίσχυση ανέρχεται σε 260.000 ευρώ και αποσκοπεί στην παροχή άμεσης οικονομικής ανακούφισης, ως μία μικρή έμπρακτη βοήθεια και στήριξη προς τις οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις τραγικές συνέπειες του ναυαγίου.

Για να λάβουν την οικονομική βοήθεια, οι στενότεροι συγγενείς των νεκρών ή/και αγνοουμένων θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης, όπως αυτή θα δημοσιευθεί διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.steliosfoundation.com.cy.

Η οικονομική βοήθεια θα καταβληθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό του πλησιέστερου εν ζωή συγγενή κάθε θύματος, έως και συγγένειας δευτέρου βαθμού.

Βασική προϋπόθεση είναι ο πλησιέστερος συγγενής να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, αποδεικνύοντας τη συγγένειά του με τα θύματα.

Για σκοπούς σαφήνειας, το Ίδρυμα έχει καθορίσει την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας για τον πλησιέστερο εν ζωή συγγενή ή στενότερο συγγενή: σύζυγος, πατέρας, μητέρα, μεγαλύτερο ενήλικο παιδί, μεγαλύτερος αδελφός ή αδελφή. Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τη σχέση τους με το θύμα ή το αγνοούμενο πρόσωπο, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβληθεί η οικονομική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου του IBAN.

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